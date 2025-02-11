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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Чего-то еще не хватает. Появились первые фото нового автобуса сборной Украины

Национальная сборная Украины

Скоро появится недостающая деталь

Чего-то еще не хватает. Появились первые фото нового автобуса сборной Украины

UA-Football

Новина українською

Сегодня, 11 февраля, был обнародован дизайн нового автобуса национальной сборной Украины.

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После пресс-конференции президента УАФ Андрея Шевченко, новый автобус припарковался возле Дома футбола.

Правда, автобус, который УАФ получила от своего спонсора АВТ Бавария, еще должен пройти тюнинг, чтобы "одеться" в сине-желтые цвета.

Чего-то еще не хватает. Появились первые фото нового автобуса сборной Украины - изображение 1

Чего-то еще не хватает. Появились первые фото нового автобуса сборной Украины - изображение 2

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Александр Бураков
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