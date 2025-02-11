Национальная сборная Украины
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Чего-то еще не хватает. Появились первые фото нового автобуса сборной Украины
Скоро появится недостающая деталь
UA-Football
Сегодня, 11 февраля, был обнародован дизайн нового автобуса национальной сборной Украины.
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После пресс-конференции президента УАФ Андрея Шевченко, новый автобус припарковался возле Дома футбола.
Правда, автобус, который УАФ получила от своего спонсора АВТ Бавария, еще должен пройти тюнинг, чтобы "одеться" в сине-желтые цвета.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Александр Бураков
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