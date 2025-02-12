Открытие из АПЛ и перспективный защитник Динамо. Они заслуживают дебюта в сборной Украины

Главная команда страны – а именно национальная сборная – имеет неограниченный ресурс в выборе исполнителей. Единственный нюанс – наличие украинского паспорта, который, в принципе, при большом желании можно исправить (вспомним Марко Девича, Марлоса и Жуниора Мораеса).

Главный тренер сборной может постоянно проводить ротацию и по желанию чуть ли не на каждый сбор вызывать разных футболистов. Конечно, на практике это работает иначе: существует четкий “скелет” команды – игроки, которые формируют состав и визуализируют игровые идеи главного тренера на поле. Именно эти исполнители являются репрезентацией украинского футбола, благодаря им мы имеем ту сборную Украины, за которую болеем. Они являются главными "поставщиками" эмоций – от положительных до отрицательных. Большой плюс для украинских футболистов в том, что даже краткосрочный успех может "забросить" игрока в лагерь сборной. Единственная дилемма после этого – как в расположении этого лагеря остаться. К привычной для общества основной "обоймы" игроков приобщаются молодые и перспективные футболисты или просто "созревшие" и теперь могут усилить главную команду.

Этот материал посвящен тем, кто своей игрой и достижениями заслуживает дебюта в национальной сборной в ближайшем календарном году. Речь не просто о дебютном вызове, а именно о получении игровых минут в официальном матче.

Тарас Михавко ("Динамо" Киев)

Один из самых молодых центральных защитников нашей лиги, Тарас Михавко, выглядит отличной альтернативой Николаю Матвиенко и его потенциальной заменой на позиции левого центрального защитника.

За последние полгода Михавко стал ключевой фигурой не только в обороне киевского "Динамо", но и во всей команде в целом. Отыграв семь из восьми поединков в Лиге Европы, Тарас стал самым задействованным игроком киевлян в этом турнире.

Николай Матвиенко, более опытный конкурент по позиции, часто теряет контроль над своей игрой, и этот сезон не стал исключением. Некоторые матчи сборной и Шахтера в Лиге чемпионов наглядно демонстрируют, что Матвиенко нужен равноценный дублер. В последние годы в сборной среди центральных защитников с рабочей левой ногой был только Матвиенко, так что "пазл" складывается.

Тарасу Михавке необходимо сделать следующий шаг и выйти на более высокий уровень (и я не говорю о смене клуба, хотя это тоже может произойти в ближайшие годы). Сергей Ребров, учитывая "кейс" Ильи Забарного, должен понимать: чем раньше он начнет привлекать Михавка к игре национальной команды, тем быстрее Украина получит сильного, сформированного как ментально, так и физически центрального защитника. Учитывая нынешний возраст Тараса – ему всего 19 лет – это может стать инвестицией в будущее сборной на целое десятилетие.

Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)

Полузащитник английского Брентфорда Егор Ярмолюк еще не дебютировал за национальную сборную Украины. Хотя в ноябре прошлого года он получил свой первый вызов в главную команду на матчи Лиги наций против Грузии и Албании, эти игры он провел на скамейке запасных.

Егор набирается опыта не где угодно, а в лучшей лиге мира. В своем клубе украинец может играть как в тройке полузащитников, так и в схеме, где он с партнером образуют двойку "хавбеков". Поэтому игровая модель сборной Украины с одним полузащитником расположенным ниже (Бражко или Калюжный) и двумя атакующими полузащитниками (Шапаренко, Судаков) вполне подходит для Егора. Учитывая, что Александр Зинченко остался в лондонском Арсенале и, скорее всего, будет продолжать получать мизерное количество игрового времени, двадцатилетний Ярмолюк может побороться за свои минуты на поле.

В Англии главный тренер пчел Томас Франк давно признал талант украинца и регулярно дает ему игровую практику, привлекая в основу.

Егор Ярмолюк является примером для подражания: воспитанник днепровской школы футбола готов к уровню игрока сборной Украины и продолжению развития своей футбольной карьеры.

Артем Бондаренко ("Шахтер" Донецк)

После дебюта Георгия Судакова за национальную команду, партнера Артема Бондаренко не только по Шахтеру, но и по молодежной сборной, казалось, что следующий вызов получит сам Артем, и что пара полузащитников снова воссоединится. Однако Бондаренко не стал следующим, его якобы "обошли", предпочитая младших игроков.

Бондаренко — креативный и нестандартный футболист, как игрок центра поля, с необычной комплектацией тела. Однако для Артема это не проблема: компенсируя свои особенности техникой и футбольным интеллектом, он доказал, что способен приносить пользу команде, в которой играет. Экс-капитан "молодежки" постепенно шел к уровню главной команды, но оказался в тупике. Поскольку возраст больше не позволяет ему выступать за молодежную сборную, он просто остается за бортом корабля.

Можно говорить о том, что Бондаренко не подходит под структуру игры сборной или что у нас достаточно полузащитников, но, по крайней мере, шанс сыграть за главную команду своей страны Артем точно заслужил. У нас уже есть пример игрока, который просто не попал в правильное время в сборную и не вписался в ее схему, несмотря на талант и высокий футбольный IQ, — это Виталий Буяльский.

Так что хочется увидеть, как Артем Бондаренко проявит себя в команде, а уже потом делать выводы.

Владислав Дубинчак ("Динамо" Киев)

Ветеран по сравнению с другими претендентами, 26-летний Владислав Дубинчак, до сих пор не имеет в своем послужном списке хотя бы одной игры за взрослую сборную Украины и матчи главной команды страны вынужден смотреть со стороны.

Воспитанник "Динамо", который в течение карьеры успел поиграть за столичный "Арсенал", львовские "Карпаты" и "СК Днепр-1", в конце концов "завоевал" себе место в воспитавшем его клубе и после долгих "вояжей" вернулся в "Динамо".

После ухода из команды Виталия Миколенко Дубинчак и Вивчаренко так и не определили основного левого защитника команды, поэтому Александр Шовковский периодически меняет одного на другого, давая почти поровну игрового времени как в чемпионате, так и в Лиге Европы.

Дубинчак уже вызывался Сергеем Ребровым в сборную в ноябре 2023 года. Он был включен в состав команды по решающему матчу квалификации Евро-2024 против Италии, однако весь матч Влад провел на скамье запасных.

В сборной позицию левого защитника занимает уже упомянутый выше Миколенко, а при необходимости там могут сыграть Зинченко и Матвиенко, хотя для обоих эта роль необычна и некомфортна. Также в национальную команду вызывается профильный левый защитник Богдан Михайличенко из житомирского "Полесье", который в клубе часто играет на аналогичной позиции справа.

Учитывая ситуацию с Михаилом Мудриком, вероятно, левым вингером сборной все чаще будет выходить Владислав Кабаев, так что вполне можно представить связь "динамовского" левого фланга Дубинчак - Шапаренко - Кабаев.

Конечно, для этого Владиславу еще предстоит работать и в будущем году стать основным в своем клубе, но если учитывать сугубо достижения и историю Дубинчака, он однозначно заслуживает шанса сыграть за "желто-синих".

Тренерский штаб сборной начал смотреть на игроков не только "Динамо" или "Шахтера", но и других клубов украинской Премьер-лиги, что дает возможность большему количеству футболистов проявить свои лучшие навыки. Надеемся на развитие и прогресс молодых игроков с украинским паспортом.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, UA-Футбол