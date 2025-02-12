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"С Ребровым мы виделись". Михавко высказался о своих перспективах в сборной

Национальная сборная Украины
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Вызов уже не за горами

"С Ребровым мы виделись". Михавко высказался о своих перспективах в сборной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко ответил на вопросы относительно национальной сборной Украины и ее главного тренера Сергея Реброва.

- Понятное дело, что каждый футболист мечтает сыграть за национальную сборную. У вас уже были какие-то контакты с Сергеем Ребровым? Он уже знает вас в лицо?

- Конечно, это также мечта для меня, попасть в ряды национальной сборной Украины. Сборная - это лучшие игроки Украины. Играть за такую команду - это уже большой успех. С Сергеем Станиславовичем мы виделись, он бывает на наших играх, наблюдает за командой. Мы здоровались с ним, но долгих разговоров у нас не было.

В этом сезоне 19-летний Михавко принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом.

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Сергей Ребров Национальная сборная Украины Тарас Михавко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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