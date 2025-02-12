Национальная сборная Украины
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УАФ показала, как будет выглядеть дизайн автобуса сборной Украины. ФОТО
У сборной будет свой автобус
УАФ
11 февраля, был обнародован дизайн нового автобуса национальной сборной Украины.
После пресс-конференции президента УАФ Андрея Шевченко,
Правда, автобус, который УАФ получила от своего спонсора АВТ Бавария, еще должен пройти тюнинг, чтобы "одеться" в сине-желтые цвета.
Тем не менее, УАФ на фото уже показало, как будет выглядеть средство передвижения национальной команды.
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