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Национальная сборная Украины

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УАФ показала, как будет выглядеть дизайн автобуса сборной Украины. ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено

У сборной будет свой автобус

УАФ показала, как будет выглядеть дизайн автобуса сборной Украины. ФОТО

УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

11 февраля, был обнародован дизайн нового автобуса национальной сборной Украины.

После пресс-конференции президента УАФ Андрея Шевченко, новый автобус припарковался возле Дома футбола.

Правда, автобус, который УАФ получила от своего спонсора АВТ Бавария, еще должен пройти тюнинг, чтобы "одеться" в сине-желтые цвета.

Тем не менее, УАФ на фото уже показало, как будет выглядеть средство передвижения национальной команды.

УАФ показала, как будет выглядеть дизайн автобуса сборной Украины. ФОТО - изображение 1УАФ показала, как будет выглядеть дизайн автобуса сборной Украины. ФОТО - изображение 2УАФ показала, как будет выглядеть дизайн автобуса сборной Украины. ФОТО - изображение 3УАФ показала, как будет выглядеть дизайн автобуса сборной Украины. ФОТО - изображение 4
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