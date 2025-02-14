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Оптимистично. Экс-игрок сборной Украины оценил шансы наше команды в матчах ЛН с Бельгией
Игорь Пластун считает, что шансы в матче 60% против 40%
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Экс-игрок сборной Украины Игорь Пластун, который сейчас играет за бельгийский "Эйпен", оценил шансы национальной команды в плей-офф
– Раньше ты три года играл в Бельгии за "Гент". Чуть больше, чем через месяц, сборная Украины будет играть против бельгийцев в плей-офф за повышение в классе Лиги наций. Как оценишь шансы команд на победу?
‒ Нашей сборной будет тяжело, ведь бельгийцы имеют в своем составе немало качественных футболистов. Там очень много молодежи подходят к национальной сборной, в определенной степени происходит смена поколений. Может быть, для нас это даже в плюс.
Считаю, что у нас также очень хорошие футболисты, которые играют в серьезных чемпионатах, поэтому при качественной подготовке, а я даже не сомневаюсь, что она будет такой, у нас будут шансы пройти бельгийцев. Большинство будет отдавать предпочтение им. Я же верю в нашу сборную, поэтому я бы даже оценил выход Украины в 60% против 40%.
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