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Оптимистично. Экс-игрок сборной Украины оценил шансы наше команды в матчах ЛН с Бельгией

Национальная сборная Украины
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Игорь Пластун считает, что шансы в матче 60% против 40%

Оптимистично. Экс-игрок сборной Украины оценил шансы наше команды в матчах ЛН с Бельгией

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Игорь Пластун, который сейчас играет за бельгийский "Эйпен", оценил шансы национальной команды в плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся в марте.

– Раньше ты три года играл в Бельгии за "Гент". Чуть больше, чем через месяц, сборная Украины будет играть против бельгийцев в плей-офф за повышение в классе Лиги наций. Как оценишь шансы команд на победу?

‒ Нашей сборной будет тяжело, ведь бельгийцы имеют в своем составе немало качественных футболистов. Там очень много молодежи подходят к национальной сборной, в определенной степени происходит смена поколений. Может быть, для нас это даже в плюс.

Считаю, что у нас также очень хорошие футболисты, которые играют в серьезных чемпионатах, поэтому при качественной подготовке, а я даже не сомневаюсь, что она будет такой, у нас будут шансы пройти бельгийцев. Большинство будет отдавать предпочтение им. Я же верю в нашу сборную, поэтому я бы даже оценил выход Украины в 60% против 40%.

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Игорь Пластун Украина Бельгия
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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