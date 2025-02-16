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Степаненко назвал сборную, против которой ему не нравится играть

Национальная сборная Украины
Обновлено

Субъективное мнение

Степаненко назвал сборную, против которой ему не нравится играть

Фото: УАФ

Новина українською

Украинский полузащитник "Эюпспора" Тарас Степаненко вспомнил опыт игры в национальной команде против европейских грандов.

“Я играл против всех крупных команд: Португалии, Испании, Франции, Англии. Лука Модрич – лучший из тех, против кого я играл. Мне не нравится играть против Хорватии – это удивительная команда. Они могут играть плохо, но за две минуты до конца Модрич может принять мяч, сделать результативную передачу, забить гол и выиграть. Казалось, что всякий раз, когда я играл против Хорватии, так было”, – сказал Степаненко.

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Тарас провел в футболке "желто-синих" 85 матчей с 2011 года.

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Источник:
The National Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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