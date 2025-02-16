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Национальная сборная Украины

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Защитник сборной Украины и клуба Остин рассказал, какую сборную сине-желтые могут легко одолеть

Национальная сборная Украины

Скоро с ней сыграют

Защитник сборной Украины и клуба Остин рассказал, какую сборную сине-желтые могут легко одолеть

Фото: УАФ

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Защитник сборной Украины и "Остин" Александр Сваток поделился своим мнением относительно ближайшего поединка сборной Украины против сборной Бельгии.

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Добавим, матчи пройдут 20 и 23 марта.

"Жду, надеюсь, верю. Все, конечно, понимают важность игр против Бельгии и силу соперника. Впрочем, считаю, что нашей команде по силам одолеть этого непростого соперника.

Со своей стороны, надеюсь, что буду находиться в хороших кондициях, чтобы иметь возможность помочь сборной. Всегда с большим желанием и гордостью езжу в сборную - главное, чтобы тренерский штаб считал нужным меня вызвать", — сказал Сваток.

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Украина Бельгия Александр Сваток
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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