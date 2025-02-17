  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Цыганык: Сейчас в УАФ идет история, чтобы "сбить" Реброва с поста вице-президента и тренера сборной
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Сейчас в УАФ идет история, чтобы "сбить" Реброва с поста вице-президента и тренера сборной

Национальная сборная Украины
Обновлено

Скандалы, интриги, расследования

Цыганык: Сейчас в УАФ идет история, чтобы "сбить" Реброва с поста вице-президента и тренера сборной

Getty Images

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил, что по его мнению сейчас в УАФ идут подковерные игры, чтобы "сбить" главного тренера национальной сборной и главу комитетов сборных Сергея Реброва.

"Сергей Ребров – легенда футбола. Он заслужил тренировать сборную. И сейчас все делают, чтобы его оттуда сбить. Вот все люди.

Почему он не едет делегатом от УАФ на конгресс УЕФА? Он заслуженный человек, прекрасно знает английский язык, поработал во многих странах.

Сейчас в УАФ идет история, чтобы вытеснить Реброва с поста вице-президента и тренера сборной. Все эти пертурбации УАФ – просто попытка захватить власть", - рассказал Цыганык.

По теме
yellow-arrow
Защитник сборной Украины и клуба Остин рассказал, какую сборную сине-желтые могут легко одолеть
yellow-arrow
Степаненко назвал сборную, против которой ему не нравится играть
yellow-arrow
Оптимистично. Экс-игрок сборной Украины оценил шансы наше команды в матчах ЛН с Бельгией
Сергей Ребров Украина Игорь Цыганык УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Море23 (Одесса)
18.02.2025 в 00:05
Сбить Реброва так он сам себя сбил
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Море23 (Одесса)
18.02.2025 в 00:05
Сбить Реброва так он сам себя сбил
Ответить
0
0
Andrumas (Düsseldorf)
17.02.2025 в 23:49
А в скольки ещё странах вице-президент федерации футбола и главный тренер сборной это один человек??? Просто интересно. Почему же в других странах такого нет, особенно тех, чьи сборные не насилует сборная Румынии например?..
Ответить
1
0
Matachorros (Chicago)
17.02.2025 в 23:20
И ты опять в деле
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости