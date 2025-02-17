Цыганык: Сейчас в УАФ идет история, чтобы "сбить" Реброва с поста вице-президента и тренера сборной

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил, что по его мнению сейчас в УАФ идут подковерные игры, чтобы "сбить" главного тренера национальной сборной и главу комитетов сборных Сергея Реброва.

"Сергей Ребров – легенда футбола. Он заслужил тренировать сборную. И сейчас все делают, чтобы его оттуда сбить. Вот все люди.

Почему он не едет делегатом от УАФ на конгресс УЕФА? Он заслуженный человек, прекрасно знает английский язык, поработал во многих странах.

Сейчас в УАФ идет история, чтобы вытеснить Реброва с поста вице-президента и тренера сборной. Все эти пертурбации УАФ – просто попытка захватить власть", - рассказал Цыганык.