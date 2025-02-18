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Цыганык: Adidas бесплатно одевает только несколько сборных Украины – за остальные нужно платить

Национальная сборная Украины
Обновлено

Некоторые нюансы контракта УАФ с новым техспонсором

Цыганык: Adidas бесплатно одевает только несколько сборных Украины – за остальные нужно платить

uaf.ua

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о некоторых деталях контракта УАФ с новым техническим спонсором Ассоциации – фирмой Adidas.

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"Насколько я понимаю, Adidas бесплатно одевает только несколько сборных – за остальные нужно будет платить.

Да, это статус, это уровень, но снова ж таки – это трата денег. Adidas будет зарабатывать на сборной Украины. Они не одевают все сборные", - сказал Цыганык.

Напомним, что УАФ подписала контракт с Adidas в октябре прошлого года. Для сборных Украины был обещан уникальный дизайн, который должен быть разработан до конца 2025 года.

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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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