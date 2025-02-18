Цыганык: Adidas бесплатно одевает только несколько сборных Украины – за остальные нужно платить

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о некоторых деталях контракта УАФ с новым техническим спонсором Ассоциации – фирмой Adidas.

"Насколько я понимаю, Adidas бесплатно одевает только несколько сборных – за остальные нужно будет платить.

Да, это статус, это уровень, но снова ж таки – это трата денег. Adidas будет зарабатывать на сборной Украины. Они не одевают все сборные", - сказал Цыганык.