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Цыганык: Ярмоленко нужно вызвать в сборную Украины в марте

Национальная сборная Украины

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Цыганык: Ярмоленко нужно вызвать в сборную Украины в марте

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор Игорь Цыганик считает, что вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко должен получить вызов от главного тренера сборной Украины Сергея Реброва на матчи плей-офф Лиги наций против национальной команды Бельгии.

"Ярмоленко должны были бы вызвать в национальную команду в марте. Мудрика нет. У Цыганкова может быть травма, не дай Бог. У нас остались Гуцуляк, Назаренко и Зубков. Еще Кабаев. Против Бельгии, понимаете?

Матч с «Галатасараем» подтвердил уровень Ярмоленко и его важность. Я считаю, что его нужно вызывать, ведь его опыт может помочь команде", - сказал Цыганык в эфире авторского Youtube-канала.

В этом сезоне Ярмоленко отметился 7 голами в 18 матчах во всех турнирах.

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Андрей Ярмоленко Национальная сборная Украины Игорь Цыганык
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Источник:
Циганик LIVE
Опубликовал: Александр Бураков
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