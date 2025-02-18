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Цыганык: Ярмоленко нужно вызвать в сборную Украины в марте
Неплохой вариант
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский комментатор Игорь Цыганик считает, что вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко должен получить вызов от главного тренера сборной Украины Сергея Реброва на матчи плей-офф Лиги наций против национальной команды Бельгии.
"Ярмоленко должны были бы вызвать в национальную команду в марте. Мудрика нет. У Цыганкова может быть травма, не дай Бог. У нас остались Гуцуляк, Назаренко и Зубков. Еще Кабаев. Против Бельгии, понимаете?
Матч с «Галатасараем» подтвердил уровень Ярмоленко и его важность. Я считаю, что его нужно вызывать, ведь его опыт может помочь команде", - сказал Цыганык в эфире авторского Youtube-канала.
В этом сезоне Ярмоленко отметился 7 голами в 18 матчах во всех турнирах.
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