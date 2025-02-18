Цыганык: Ярмоленко нужно вызвать в сборную Украины в марте

Украинский комментатор Игорь Цыганик считает, что вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко должен получить вызов от главного тренера сборной Украины Сергея Реброва на матчи плей-офф Лиги наций против национальной команды Бельгии.

"Ярмоленко должны были бы вызвать в национальную команду в марте. Мудрика нет. У Цыганкова может быть травма, не дай Бог. У нас остались Гуцуляк, Назаренко и Зубков. Еще Кабаев. Против Бельгии, понимаете?

Матч с «Галатасараем» подтвердил уровень Ярмоленко и его важность. Я считаю, что его нужно вызывать, ведь его опыт может помочь команде", - сказал Цыганык в эфире авторского Youtube-канала.