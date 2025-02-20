"У каждого бывают черные полосы", - Вирт рассказал, кто должен быть вратарем №1 в сборной Украины

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт высказал свое мнение, кто должен защищать ворота национальной команды в мартовских матчах плей-офф Лиги наций с Бельгией.

"К сожалению, у каждого кипера бывают черные полосы. Вот и Трубин в домашнем матче с "Монако" разочаровал, особенно в эпизоде ​​с третьим попущенным голом. Хорошо, что в итоге обошлось и "Бенфика" не сошла с дистанции. И хотя можно вспомнить несколько эффектных сейвов в исполнении украинца, все же больше запоминаются досадные промахи, приводящие к пропущенным мячам.

Надеюсь, что Анатолий качественно поработает над ошибками и дальше таких ляпов допускать не будет. На его стороне огромный международный опыт, квалифицированные тренеры. Поэтому склоняюсь к тому, что наставник украинской сборной Сергей Ребров и дальше будет доверять пост №1 именно Трубину.

Тем более, что его основной конкурент Андрей Лунин из "Реала" не может похвастаться игровой практикой", – сказал Вирт.