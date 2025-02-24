Наши шансы падают. Тренер Бельгии принял решение по Куртуа

Та потрібно дивитися перш за все на СЕБЕ! А тут Мудрик випав! Циганков з Довбиком від травми до травми. Зінченко без достатньої ігрової практики! Маліновський і Яремчук, Шапаренко, Ярмоленко на спаді. Андрій взагалі лише 50... 60 хвилин за два матчі може дійсно щось продемонструвати. Так є інші, утім після практичного відходу лідера ЯРМОЛИ нового у збірній вже понад рік НЕ проглядається! І хто може на себе потягнути цю ковдру - читай відповідальність не видно! Ветерани Матвієнко або Зубков? Віктор Ц не потягне. Чи Забарному потрібно не лише за себе, свою зону відповідати, а і за дії команди? Так потім все звалимо на Реброва, чому своєчасно не награвав! Але йому весь час приходилося рятуватися від провальних результатів! Тому ставив тих хто хоч щось продемонстрував! Проте БУДЕМО ЖИТИ!