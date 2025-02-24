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Наши шансы падают. Тренер Бельгии принял решение по Куртуа

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тибо вернется в сборную

Наши шансы падают. Тренер Бельгии принял решение по Куртуа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа на днях заявил о желании вернуться в сборную Бельгии на матчи плей-офф раунда Лиги наций против Украины.

И как сообщает авторитетная испанская Marca, новый главный тренер бельгийской команды Руди Гарсия уже принял решение относительно Тибо.

По данным источника, звездный голкипер возвращается в состав "красных дьяволов" и сыграет против сборной Украины.

Напомним, что Куртуа отказывался играть за сборную, пока той руководил Доменико Тедеско. Последний раз он играл за сборную Бельгии еще в 2023 году.

Сборная Бельгии сыграет против Украины 20 марта, ответный матч состоится 23 марта.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
24.02.2025 в 23:11
Та потрібно дивитися перш за все на СЕБЕ! А тут Мудрик випав! Циганков з Довбиком від травми до травми. Зінченко без достатньої ігрової практики! Маліновський і Яремчук, Шапаренко, Ярмоленко на спаді. Андрій взагалі лише 50... 60 хвилин за два матчі може дійсно щось продемонструвати. Так є інші, утім після практичного відходу лідера ЯРМОЛИ нового у збірній вже понад рік НЕ проглядається! І хто може на себе потягнути цю ковдру - читай відповідальність не видно! Ветерани Матвієнко або Зубков? Віктор Ц не потягне. Чи Забарному потрібно не лише за себе, свою зону відповідати, а і за дії команди? Так потім все звалимо на Реброва, чому своєчасно не награвав! Але йому весь час приходилося рятуватися від провальних результатів! Тому ставив тих хто хоч щось продемонстрував! Проте БУДЕМО ЖИТИ!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
24.02.2025 в 23:11
Та потрібно дивитися перш за все на СЕБЕ! А тут Мудрик випав! Циганков з Довбиком від травми до травми. Зінченко без достатньої ігрової практики! Маліновський і Яремчук, Шапаренко, Ярмоленко на спаді. Андрій взагалі лише 50... 60 хвилин за два матчі може дійсно щось продемонструвати. Так є інші, утім після практичного відходу лідера ЯРМОЛИ нового у збірній вже понад рік НЕ проглядається! І хто може на себе потягнути цю ковдру - читай відповідальність не видно! Ветерани Матвієнко або Зубков? Віктор Ц не потягне. Чи Забарному потрібно не лише за себе, свою зону відповідати, а і за дії команди? Так потім все звалимо на Реброва, чому своєчасно не награвав! Але йому весь час приходилося рятуватися від провальних результатів! Тому ставив тих хто хоч щось продемонстрував! Проте БУДЕМО ЖИТИ!
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