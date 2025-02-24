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Наши шансы падают. Тренер Бельгии принял решение по Куртуа
Тибо вернется в сборную
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа на днях
И как сообщает авторитетная испанская Marca, новый главный тренер бельгийской команды Руди Гарсия уже принял решение относительно Тибо.
По данным источника, звездный голкипер возвращается в состав "красных дьяволов" и сыграет против сборной Украины.
Напомним, что Куртуа отказывался играть за сборную, пока той руководил Доменико Тедеско. Последний раз он играл за сборную Бельгии еще в 2023 году.
Сборная Бельгии сыграет против Украины 20 марта, ответный матч состоится 23 марта.
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