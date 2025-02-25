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Звезда сборной Украины рискует пропустить матчи с Бельгией в Лиге наций
Спортивный врач проанализировал травму хавбека "Шахтера"
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал повреждение полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова.
По его словам, эта травма может помешать Георгию принять участие в мартовских матчах Лиги наций против Бельгии.
"По информации из открытых источников известно, что у Георгия мышечная травма. Пока не понятно, это следствие давней проблемы с пубалгией или снова мышцы бедра, но эта свежая травма не дала Жоре сыграть в последнем матче на сборах и заставила пропустить восстановление УПЛ.
В общем, даже самые простые мышечные травмы требуют до 4 недель восстановления, так что можно предположить, что Судаков потенциально пропустит еще 2-3 недели.
Очень сложно делать какие-то прогнозы не обладая точной информацией, но эта травма может иметь влияние на вызов Судакова в сборную, которой играть уже в конце марта.
Тем не менее, считаю, что Жора будет вызван в сборную и таки сможет за нее сыграть. Единственный вопрос, что игровой тонус игрока будет под вопросом, учитывая пропуск нескольких недель и матчей, которые точно не позволят игроку подойти к матчам сборной в лучшем игровом состоянии", - написал Бабелюк в своем Telegram-канале.
Стоит заметить, что Судаков пропустил последний спарринг "горняков" на сборах и первый официальный матч УПЛ в 2025 году против "Левого Берега" (1:0).
Поединки плей-офф Лиги наций между Украиной и Бельгией состоятся 20 и 23 марта.
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