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Звезда сборной Украины рискует пропустить матчи с Бельгией в Лиге наций

Национальная сборная Украины

Спортивный врач проанализировал травму хавбека "Шахтера"

Звезда сборной Украины рискует пропустить матчи с Бельгией в Лиге наций

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал повреждение полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова.

По его словам, эта травма может помешать Георгию принять участие в мартовских матчах Лиги наций против Бельгии.

"По информации из открытых источников известно, что у Георгия мышечная травма. Пока не понятно, это следствие давней проблемы с пубалгией или снова мышцы бедра, но эта свежая травма не дала Жоре сыграть в последнем матче на сборах и заставила пропустить восстановление УПЛ.

В общем, даже самые простые мышечные травмы требуют до 4 недель восстановления, так что можно предположить, что Судаков потенциально пропустит еще 2-3 недели.

Очень сложно делать какие-то прогнозы не обладая точной информацией, но эта травма может иметь влияние на вызов Судакова в сборную, которой играть уже в конце марта.

Тем не менее, считаю, что Жора будет вызван в сборную и таки сможет за нее сыграть. Единственный вопрос, что игровой тонус игрока будет под вопросом, учитывая пропуск нескольких недель и матчей, которые точно не позволят игроку подойти к матчам сборной в лучшем игровом состоянии", - написал Бабелюк в своем Telegram-канале.

Стоит заметить, что Судаков пропустил последний спарринг "горняков" на сборах и первый официальный матч УПЛ в 2025 году против "Левого Берега" (1:0).

Поединки плей-офф Лиги наций между Украиной и Бельгией состоятся 20 и 23 марта.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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