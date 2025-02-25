Звезда сборной Украины рискует пропустить матчи с Бельгией в Лиге наций

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал повреждение полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова.

По его словам, эта травма может помешать Георгию принять участие в мартовских матчах Лиги наций против Бельгии.

"По информации из открытых источников известно, что у Георгия мышечная травма. Пока не понятно, это следствие давней проблемы с пубалгией или снова мышцы бедра, но эта свежая травма не дала Жоре сыграть в последнем матче на сборах и заставила пропустить восстановление УПЛ.

В общем, даже самые простые мышечные травмы требуют до 4 недель восстановления, так что можно предположить, что Судаков потенциально пропустит еще 2-3 недели.

Очень сложно делать какие-то прогнозы не обладая точной информацией, но эта травма может иметь влияние на вызов Судакова в сборную, которой играть уже в конце марта.

Тем не менее, считаю, что Жора будет вызван в сборную и таки сможет за нее сыграть. Единственный вопрос, что игровой тонус игрока будет под вопросом, учитывая пропуск нескольких недель и матчей, которые точно не позволят игроку подойти к матчам сборной в лучшем игровом состоянии", - написал Бабелюк в своем Telegram-канале.