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Шутков назвал критерии, по которым следует выбирать вратаря для сборной
Взгляд представителя позиции
Бывший голкипер "Шахтера" Дмитрий Шутков высказался о конкуренции на вратарской позиции в сборной Украины между Анатолием Трубиным, Андреем Луниным, Георгием Бущаном и Дмитрием Ризныком.
“Будут сборы — и там тренерский штаб все увидит на тренировках. Кто уверенно действует, кто допускает больше ошибок. Когда все вратари примерно на одном уровне, работает какая-то интуиция. Не можем основывать оценку исключительно на выступлениях в клубах. И еще зависит от того, с каким соперником нужно играть”.
“Если шотландский стиль с постоянными навесами, то нужен вратарь, хорошо играющий на выходах. Если команда комбинирует и входит в штрафную, как Испания – то вратарь, хорошо играющий на линии и хорошо страхующий. Надо видеть вживую, кто как выглядит и кто в каком психологическом состоянии”, – сказал Шутков.
Дмитрий Анатольевич защищал ворота "горняков" с 1991 по 2008 годы.
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