"Сказал игрокам, что судья натуральный пид**ас". Сабо считает, что сборную Украины засудили в отборе на ЧМ-98

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо пожаловался на судейство во время отбора к Чемпионату мира 1998 года.

- Украина очень достойно выступила в отборе на чемпионат мира 1998 года, где лишь двумя очками уступила Германии и не смогла напрямую пробиться на мундиаль. В плей-офф Вашу команду ждали мощные Хорватия с Бобаном, Шукером, Бокшичем, Просинечки и компанией. Почему не удалось их одолеть?

- Знаешь, я вообще считаю себя тренером-неудачником. Нефартовый я. Вот помню в Париже была игра с Францией (0:0). Мы должны были тогда побеждать, должны были! Минут пять оставалось до завершения игры - Шевченко выбегал один на один, французы делали искусственное положение вне игры и ошиблись. Андрей должен был забивать, его уже никто не догонял, он имел время сесть, покурить и забить, но... Шевченко между ног хотел забить их лысому вратарю, Бартезу. Не получилось.

В отборе на чемпионат мира 1998 года вообще были матчи, когда мы проигрывали или не выигрывали непонятно как. С Арменией была ничья (1:1) или поражение от Португалии (0:1). То штанга помешала нам гол забить, то еще что-то...

- С Хорватией тоже не фартануло?

- Если же говорить о первом матче плей-офф (0:2), то нас просто плавили. В раздевалке после игры я сказал игрокам, что судья натуральный пид**ас. Украину специально не пустили на ЧМ-1998, засудили, - считает Сабо.