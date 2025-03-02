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"Сказал игрокам, что судья натуральный пид**ас". Сабо считает, что сборную Украины засудили в отборе на ЧМ-98

Национальная сборная Украины
Обновлено

Мини-скандал

"Сказал игрокам, что судья натуральный пид**ас". Сабо считает, что сборную Украины засудили в отборе на ЧМ-98

Фото: zaf.org.ua

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо пожаловался на судейство во время отбора к Чемпионату мира 1998 года.

- Украина очень достойно выступила в отборе на чемпионат мира 1998 года, где лишь двумя очками уступила Германии и не смогла напрямую пробиться на мундиаль. В плей-офф Вашу команду ждали мощные Хорватия с Бобаном, Шукером, Бокшичем, Просинечки и компанией. Почему не удалось их одолеть?

- Знаешь, я вообще считаю себя тренером-неудачником. Нефартовый я. Вот помню в Париже была игра с Францией (0:0). Мы должны были тогда побеждать, должны были! Минут пять оставалось до завершения игры - Шевченко выбегал один на один, французы делали искусственное положение вне игры и ошиблись. Андрей должен был забивать, его уже никто не догонял, он имел время сесть, покурить и забить, но... Шевченко между ног хотел забить их лысому вратарю, Бартезу. Не получилось.

В отборе на чемпионат мира 1998 года вообще были матчи, когда мы проигрывали или не выигрывали непонятно как. С Арменией была ничья (1:1) или поражение от Португалии (0:1). То штанга помешала нам гол забить, то еще что-то...

- С Хорватией тоже не фартануло?

- Если же говорить о первом матче плей-офф (0:2), то нас просто плавили. В раздевалке после игры я сказал игрокам, что судья натуральный пид**ас. Украину специально не пустили на ЧМ-1998, засудили, - считает Сабо.

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Национальная сборная Украины Йожеф Сабо ЧМ-1998 тренер
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
02.03.2025 в 16:09
Помилка природи - це поява ка.цапів. Втеча з Київської Русі злочинців, та їх змішування з болотними дикими племенами, а потім добавка в них ординської крові породили нелюдів - ка.цапів. Ще 100 років тому в Україні видали таку листівку: "мо.скаль" - це не житель росії. Це та па.длюка, яка живе в Україні. І цій па.длюці все не подобається: ні їжа, ні мова, ні наші вродливі жінки. Але ж і до росії ця тварюка їхати не хоче ! Тому кожен українець повинен сказати мра.зоті: заткни свою пельку, мурло. Пи.здуй на свої рашистські гнилі болота, якщо тобі в Україні щось не подобається.Ти - той ватно-московитський уй.обок, який пишається своїм домашнім насиллям у сім'ї та кількістю фінгалів, які поставив малим дітям та жінці.А у власному дворі ти тихіший води та ніжчий трави, бо знаєш, що як спробуєш своє ха.йло відкрити, то одразу же зубів і позбавишся.Ватне катсапське бидло - це найогидніша та найпідліша істота в світі. Хто з ка.цапів не вірить - подивіться в дзеркало.
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Комментарии 5
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Просто Квашин (Харків)
02.03.2025 в 16:09
Помилка природи - це поява ка.цапів. Втеча з Київської Русі злочинців, та їх змішування з болотними дикими племенами, а потім добавка в них ординської крові породили нелюдів - ка.цапів. Ще 100 років тому в Україні видали таку листівку: "мо.скаль" - це не житель росії. Це та па.длюка, яка живе в Україні. І цій па.длюці все не подобається: ні їжа, ні мова, ні наші вродливі жінки. Але ж і до росії ця тварюка їхати не хоче ! Тому кожен українець повинен сказати мра.зоті: заткни свою пельку, мурло. Пи.здуй на свої рашистські гнилі болота, якщо тобі в Україні щось не подобається.Ти - той ватно-московитський уй.обок, який пишається своїм домашнім насиллям у сім'ї та кількістю фінгалів, які поставив малим дітям та жінці.А у власному дворі ти тихіший води та ніжчий трави, бо знаєш, що як спробуєш своє ха.йло відкрити, то одразу же зубів і позбавишся.Ватне катсапське бидло - це найогидніша та найпідліша істота в світі. Хто з ка.цапів не вірить - подивіться в дзеркало.
Ответить
2
2
Gudvin85 (Киев)
02.03.2025 в 15:53
Да-да, украинцы сами не могут обделаться, это другие своло4и подкладывпют в наши шаровары кучи дерьма
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Просто Квашин (Харків)
02.03.2025 в 16:02
А що, ка.цапська свинособака, не правда ??? Ось ти, ка.цап, сидиш і цілими днями гадиш на українців, підкладаєш лайно... Немає в світі більшої сволоти за ка.цапа !
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fanatSD (донецк)
02.03.2025 в 16:08
ты обосранный с рождения тварь тупая
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Djon (Україна)
02.03.2025 в 16:24
якеж ти х.юдвін чмо обісране
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