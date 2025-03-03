  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ярмоленко: Если не вызовут в сборную - никаких обид не будет
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко: Если не вызовут в сборную - никаких обид не будет

Национальная сборная Украины
Обновлено

Мнение тренера - закон

Ярмоленко: Если не вызовут в сборную - никаких обид не будет

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

На пресс-конференции, устроенной "Динамо" по поводу возобновления чемпионата Украины, главный вингер киевлян Андрей Ярмоленко порассуждал о своей карьере в сборной Украины. Его слова передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

- Ожидаете ли вы на вызов в сборную Украины на мартовские матчи? Возможно, вы общались с Сергеем Ребровым на сборах?

- С Сергеем Станиславовичем мы постоянно общаемся, знаем друг друга уже давно.

Ну а вызовет или не вызовет – это зависит только от него. Ну а я со своей стороны стараюсь показывать и отдавать все, что у меня есть на футбольном поле.

Посмотрим, если я заслуживаю, значит вызовут. А если нет, то значит есть лучше игроки на данный момент. И никаких обид не будет.

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET

По теме
yellow-arrow
"Я поддерживаю себя в форме", - Шовковский вспомнил, как в 45 лет чуть не сыграл за сборную Украины
yellow-arrow
Не с участием грандов. Главный тренер сборной Украины посетил матч УПЛ. Фото
yellow-arrow
"Сказал игрокам, что судья натуральный пид**ас". Сабо считает, что сборную Украины засудили в отборе на ЧМ-98
Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Украина Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости