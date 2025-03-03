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Ярмоленко: Если не вызовут в сборную - никаких обид не будет
Мнение тренера - закон
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
На пресс-конференции, устроенной "Динамо" по поводу возобновления чемпионата Украины, главный вингер киевлян Андрей Ярмоленко порассуждал о своей карьере в сборной Украины. Его слова передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.
- Ожидаете ли вы на вызов в сборную Украины на мартовские матчи? Возможно, вы общались с Сергеем Ребровым на сборах?
- С Сергеем Станиславовичем мы постоянно общаемся, знаем друг друга уже давно.
Ну а вызовет или не вызовет – это зависит только от него. Ну а я со своей стороны стараюсь показывать и отдавать все, что у меня есть на футбольном поле.
Посмотрим, если я заслуживаю, значит вызовут. А если нет, то значит есть лучше игроки на данный момент. И никаких обид не будет.
Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET
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