"Я поддерживаю себя в форме", - Шовковский вспомнил, как в 45 лет чуть не сыграл за сборную Украины

Александр Шовковский вспомнил, как в 2020 году в возрасте 45 лет он попал в заявку сборной Украины на товарищески й матч с Францией (1:7), хотя карьеру закончил в 2016 году. Его слова передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

Тогда три основных вратарей сборной (Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив) сдали положительный тест на COVID-19.Тем не менее, на поле Шовкрвск ий не вышел, оставаясь дублером дебютанта Георгия Бущана.

Шовковский: "Это не мое решение было".

Журналист: "Вас спрашивали об этом?"

Шовковский: "У нас был тренировочный процесс, у нас было два дня подготовки непосредственно к матчу, нужен был второй вратарь. Я поддерживаю себя в форме, стараюсь заниматься. На тот момент я еще достаточно активно делал упражнения на беговой дорожке, бегал много, поэтому я был в принципе готов".

К Ярмоленко Шовковский обращается: "Андрей, а ты был тогда?"

Ярмоленко: "Да".

Шовковский: "И что скажешь?"

Ярмоленко: "По подготовке мы вроде нормально выглядели, но в той игре мы сколько, семь получили? Не знаю".

Шовковский: "Видимо, тренерский штаб неправильное решение принял. Но если откровенно, то после предматчевой тренировки начались вопросы, могли бы они меня включить в заявку. В принципе я был уже не на контракте. Можно сказать, как свободный агент. Пришлось подождать с решением, но утром мы уже получили ответ о том, что возражений по поводу того, чтобы включить меня в заявку, не было".

Журналист: "Вы чувствовали, что сейчас бы вышел, вспомнил бы?"

Шовковский: "Всем нам кажется, что сейчас бы вышел, вспомнил бы, пробежал бы, прыгнул бы и все бы сделал. Но мы никогда не поднимемся до уровня своих ожиданий, мы всегда упадем до уровня своей готовности. Надо правильно расставлять границы своих возможностей, тогда мы будем воспринимать ситуацию правильно. Это был интересный момент, потому что тогда я вспомнил все ощущения, которые есть у игроков, готовящихся к матчу".

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET