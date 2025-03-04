Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"От нас и от бельгийцев многого ждут". Хавбек сборной Украины - о стыковых матчах Лиги наций
Поединки состоятся в конце марта
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Пихаленок рассказал о своих ожиданиях от предстоящих матчей против Бельгии за право играть в элитном дивизионе Лиги наций.
- Впереди два тура, а потом матчи сборной. Что известно о том, когда вас будут собирать?
- Пока что ничего. Хотя я уже не раз играл за сборную и не являюсь дебютантом, но для меня каждый вызов в национальную команду - это как первый раз. Каждый мечтает попасть в ее ряды.
- Какие ожидания от Бельгии?
- Нам предстоит сыграть два поединка плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Бельгийцы считаются грандом европейского футбола, от них многого ждут, как и от нас. Поэтому, думаю, у нас с ними будут интересные противостояния, - сказал Пихаленок для издания Украинский футбол.
Напомним, матчи против Бельгии состоятся 20 и 23 марта.
Популярное сейчас
- Шанс стать первым номером. Легендарный клуб АПЛ интересуется Луниным
- Трамп приостановил военную помощь Украине - Белый Дом
- Милан переподписал основного хавбека, украинский нападающий будет играть в Румынии. Главные новости за 3 марта
- "Я поддерживаю себя в форме", - Шовковский вспомнил, как в 45 лет чуть не сыграл за сборную Украины
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Матч Шахтер - Кривбас рассудит Деревинский и другие назначения на 20-й тур УПЛ