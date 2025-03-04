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"От нас и от бельгийцев многого ждут". Хавбек сборной Украины - о стыковых матчах Лиги наций

Национальная сборная Украины

Поединки состоятся в конце марта

"От нас и от бельгийцев многого ждут". Хавбек сборной Украины - о стыковых матчах Лиги наций

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Пихаленок рассказал о своих ожиданиях от предстоящих матчей против Бельгии за право играть в элитном дивизионе Лиги наций.

- Впереди два тура, а потом матчи сборной. Что известно о том, когда вас будут собирать?

- Пока что ничего. Хотя я уже не раз играл за сборную и не являюсь дебютантом, но для меня каждый вызов в национальную команду - это как первый раз. Каждый мечтает попасть в ее ряды.

- Какие ожидания от Бельгии?

- Нам предстоит сыграть два поединка плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Бельгийцы считаются грандом европейского футбола, от них многого ждут, как и от нас. Поэтому, думаю, у нас с ними будут интересные противостояния, - сказал Пихаленок для издания Украинский футбол.

Напомним, матчи против Бельгии состоятся 20 и 23 марта.

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Украина Бельгия Национальная сборная Украины Динамо (Киев) Александр Пихаленок
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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