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Пихаленок: Бельгия - опытная команда, но с каждой командой можно играть
А еще вернется Куртуа
Скриншот: УАФ
Полузащитник "Динамо" и
– Ожидаешь вызов? Как считаешь, заслужил сейчас быть в сборной и играть против Бельгии?
– Ну конечно каждый игрок ожидает вызова в национальную сборную. И я тоже. Будем смотреть, но я готов выйти и помочь команде на сто процентов.
– В прошлом году Кабаев получил свой дебютный вызов в сборную. У тебя он был раньше. Какие эмоции вообще испытывает футболист, впервые выходящий в футболке сборной?
– Я скажу так. Каждый вызов в сборную – это как первый раз туда приезжаешь. И там эмоции, очень хороший коллектив в сборной, и каждый поддерживает друг друга. Потому очень классно. А когда ты выходишь на поле футболке сборной – это вообще, это космос.
– Сборная Бельгии будет соперником в квалификации в дивизион А Лиги наций. Уже играли с бельгийцами недавно на Евро. В принципе равный соперник, если брать по результату конечно. Не самый приятный вариант, который мог выпасть сейчас, но все равно, ну можно играть с бельгийцами?
– Да, с каждой сборной можно играть, и Бельгия – это тоже опытная и классная команда, сыгранная, но можно играть спокойно с каждой командой.
– Говоришь об опыте, все равно это уже более возрастная сборная, чем была там на ЧМ-2014 и ЧМ-2018. Сейчас там был конфликт Тибо Куртуа с главным бывшим тренером. В настоящее время он возвращается под матчи сборной Украины. Эта новость, насколько неприятна? Один из самых лучших голкиперов, не так просто будет и забить ему.
– Я читал эту новость, но посмотрим. Да, это самый лучший, ну для меня один из лучших вратарей мира, ну увидим. Посмотрим как оно будет.
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