Сабо: Кравчук и Кучма в 90-х продавали россиянам все, что можно было. То же было и в головах футболистов

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо ответил на вопрос о украинских футболистах, которые в начале 90-х взяли паспорт России.

– В начале независимости Украины многие наши соотечественники-футболисты решили взять себе паспорта России: Канчельскис, Цымбаларь, Онопко, Юран, Добровольский, Семак и еще не один десяток менее известных. Вы всех их лично знали, почему они решили стать предателями? Повели себя на москальские рубли?

– Многие приняли гражданство России еще после того, как играли за сборную СНГ на чемпионате Европы 1992 года. Вообще же, если бы мне кто-то в начале 90-х сказал, что Россия нападет на Украину, я бы в глаза тому человеку сказал, что он глуповат. Казалось, что такого никогда не может произойти, а оно как произошло...

Путин этот, сраный кагэбист, войну развязал, что бы его. Помню эту сволочь, кагэбистов, еще когда был игроком, когда со сборной СССР ездил на разные турниры в Южную Америку, например, то за нами повсюду следили. В этих всех турнирах мы не себе деньги зарабатывали, а им, кстати.

Я отвлекся, вот ты говоришь футболисты изменили Украине, а что делали наши президенты? Кравчук и Кучма продавали все, что можно было, россиянам в 90-е. Не отдавали! А именно продавали за миллиарды!! Самолеты, танки, оружие и все остальное!!! О чем они думали? О деньгах, о том, как заработать. То же было и в головах футболистов. Платили игрокам на России больше, гораздо больше. Вот и главная и единственная причина. Россияне тогда не являлись нашими врагами. Мы не ненавидели их, как сейчас, разве на футбольном поле, где мы, в основном, были сильнее их.

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Конечно, сборная Украины была бы сильнее, если бы за нас играли те, кто перешел на сторону России, но чего уж сейчас об этом говорить... У нас и так была классная команда в 90-е годы.

– Не отличались порядочностью в те времена и наши тренеры. Жаль, но даже такие уважаемые как Прокопенко, Кучеревский, Сальков, Бышовец тоже тянули украинцев на Россию.

– Ну, что я могу сказать… Им было все равно, где жить и где и как зарабатывать. Им было хорошо на россии. Они работали на Россию, сознательно. Конечно, так было, конечно, отношусь к таким их поступкам негативно.