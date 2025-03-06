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Сергей Ребров задонатил для 3 штурмовой 50 тысяч гривен
Присоединяйтесь и вы
Фото: УАФ
УПЛ ТВ в трансляциях матчей чемпионата Украины проводит среди болельщиков сбор на бронемашины для эвакуации для 3-й отдельной штурмовой бригады.
За донаты от 100 гривен есть крутые подарки – футболка сборной Украины с автографом Андрея Шевченко, футболка с Евро-2024 украиснкого арбитра Николая Балакина и фото с автографом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
И как отметил комментатор Роман Бебех, главный тренер
Присоединиться к сборам и розыграшам можно просканировав QR-код в трансляциях любого из матчей УПЛ.
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