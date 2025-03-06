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Национальная сборная Украины

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Сергей Ребров задонатил для 3 штурмовой 50 тысяч гривен

Национальная сборная Украины

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Сергей Ребров задонатил для 3 штурмовой 50 тысяч гривен

Фото: УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

УПЛ ТВ в трансляциях матчей чемпионата Украины проводит среди болельщиков сбор на бронемашины для эвакуации для 3-й отдельной штурмовой бригады.

За донаты от 100 гривен есть крутые подарки – футболка сборной Украины с автографом Андрея Шевченко, футболка с Евро-2024 украиснкого арбитра Николая Балакина и фото с автографом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

И как отметил комментатор Роман Бебех, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров задонатил на этот сбор 50 тысяч гривен.

Присоединиться к сборам и розыграшам можно просканировав QR-код в трансляциях любого из матчей УПЛ.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
06.03.2025 в 16:38
При зарплате в 2 миллиона долларов это очень мало реброфф. Бери жмот чековую книжку и исправляй ситуацию!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
06.03.2025 в 16:38
При зарплате в 2 миллиона долларов это очень мало реброфф. Бери жмот чековую книжку и исправляй ситуацию!
Ответить
0
1

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