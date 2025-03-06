Назарина получил вызов в сборную Украины, - журналист

Опорник "Шахтера" Егор Назарина получил вызов в сборную Украины на матчи плей-офф раунда Лиги наций с Бельгией.

Об этом сообщил комментатор матча УПЛ "Шахтер" – "Кривбасс" (1:1) Виктор Вацко.

Официально список игроков Сергей Ребров пока не объявлял.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущем сезоне на счету Назарины 4 матча за "Шахтер", в которых он совершил ассист.

Также у Егора два матча за национальную сборную Украины – в квалификации Евро-2024 он дважды выходил на замену.