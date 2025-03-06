Национальная сборная Украины
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Назарина получил вызов в сборную Украины, - журналист
Пока что неофициальная информация
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Опорник "Шахтера" Егор Назарина получил вызов в
Об этом сообщил комментатор матча УПЛ "Шахтер" – "Кривбасс" (1:1) Виктор Вацко.
Официально список игроков Сергей Ребров пока не объявлял.
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В текущем сезоне на счету Назарины 4 матча за "Шахтер", в которых он совершил ассист.
Также у Егора два матча за национальную сборную Украины – в квалификации Евро-2024 он дважды выходил на замену.
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
06.03.2025 в 21:07
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