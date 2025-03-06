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Назарина получил вызов в сборную Украины, - журналист

Национальная сборная Украины
Обновлено

Пока что неофициальная информация

Назарина получил вызов в сборную Украины, - журналист

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Опорник "Шахтера" Егор Назарина получил вызов в сборную Украины на матчи плей-офф раунда Лиги наций с Бельгией.

Об этом сообщил комментатор матча УПЛ "Шахтер" – "Кривбасс" (1:1) Виктор Вацко.

Официально список игроков Сергей Ребров пока не объявлял.

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В текущем сезоне на счету Назарины 4 матча за "Шахтер", в которых он совершил ассист.

Также у Егора два матча за национальную сборную Украины – в квалификации Евро-2024 он дважды выходил на замену.

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Украина Шахтер (Донецк) Егор Назарина
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Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
06.03.2025 в 21:07
..жалко, что он н6е уехал ДО сегоднящней игры.... бегал со своей позиции вперед мазать по воротам, а кончилось тем , что его не оказалось в опорке и словили контру и гол...и на этом чемпионство кончилось.... Поскорее бы его в сборную...
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
06.03.2025 в 21:07
..жалко, что он н6е уехал ДО сегоднящней игры.... бегал со своей позиции вперед мазать по воротам, а кончилось тем , что его не оказалось в опорке и словили контру и гол...и на этом чемпионство кончилось.... Поскорее бы его в сборную...
Ответить
0
1

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