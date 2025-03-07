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Ребров рассказал, когда объявит заявку Украины на матчи с Бельгией
Это произойдет совсем скоро
Скриншот: канал Полісся на YouTube
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил матч 20-го тура УПЛ "Полесье" - "Черноморец" (3:1), и рассказал когда объявит заявку национальной команды на поединки плей-офф Лиги наций с Бельгией.
"На матч "Полесья" с "Черноморцем" меня никто не приглашал, я сам спросил, можно ли приехать. Впереди очень важный матч сборной, у нас есть время и я смотрю кандидатов, в какой они форме.
Я не знаю, знали ли они (кандидаты в сборную - прим.), что я буду на матче. Сейчас очень важный период, второй круг, где все решается. Я увидел, что обе команды были настроены на победу. Думаю, что "Полесье" заслужило эту победу.
Список сборной? Есть несколько позиций, где мы еще на 100% не определились. К сожалению, есть травмированные и игроки, которые получают недостаточно практики. Впереди есть еще несколько дней, и матчей в 20-м туре, и тогда мы уже объявим состав на эти два матча. С начала второго круга уже будут сыграны матчи, это уже достаточно, чтобы набрать форму", - сказал Ребров пресс-службе "Полесья".
Матчи против сборной Бельгии состоятся 20 и 23 марта.
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