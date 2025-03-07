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Стало известно, вызовут ли Ярмоленко в сборную на мартовские матчи
Сине-желтые сыграют важные матчи с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко получит вызов в сборную Украины на мартовские матчи. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.
Также источник подтверждает, что в списке Сергея Реброва будет опорник "Шахтера" Егор Назарина.
Как известно, 20 и 23 марта сборная Украины проведет поединки плей-офф Лиги наций против Бельгии. Победитель этой пары будет играть в дивизионе А, проигравший - в дивизионе В.
Ранее Ребров рассказал, когда объявит заявку сборной Украины на матчи с Бельгией.
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