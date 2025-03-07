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Стало известно, вызовут ли Ярмоленко в сборную на мартовские матчи

Национальная сборная Украины

Сине-желтые сыграют важные матчи с Бельгией

Стало известно, вызовут ли Ярмоленко в сборную на мартовские матчи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко получит вызов в сборную Украины на мартовские матчи. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.

Также источник подтверждает, что в списке Сергея Реброва будет опорник "Шахтера" Егор Назарина.

Как известно, 20 и 23 марта сборная Украины проведет поединки плей-офф Лиги наций против Бельгии. Победитель этой пары будет играть в дивизионе А, проигравший - в дивизионе В.

Ранее Ребров рассказал, когда объявит заявку сборной Украины на матчи с Бельгией.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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