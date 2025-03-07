Стало известно, вызовут ли Ярмоленко в сборную на мартовские матчи

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко получит вызов в сборную Украины на мартовские матчи. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.

Также источник подтверждает, что в списке Сергея Реброва будет опорник "Шахтера" Егор Назарина.

Как известно, 20 и 23 марта сборная Украины проведет поединки плей-офф Лиги наций против Бельгии. Победитель этой пары будет играть в дивизионе А, проигравший - в дивизионе В.

Ранее Ребров рассказал, когда объявит заявку сборной Украины на матчи с Бельгией.