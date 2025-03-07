Не лишняя пятерка для сборной. Футболисты УПЛ, на которых Сергею Реброву пора обратить внимание

До первого матча с Бельгией осталось меньше двух двух недель, поэтому пора поговорить о сборной. Вскоре Сергей Ребров объявит расширенный состав, который будет готовиться к встрече с братией Руди Гарсии, и, если честно, мы рассчитываем увидеть новые фамилии.

Прошлые вызовы Ивана Калюжного и Александра Назаренко были продиктованы кадровым дефицитом (к счастью, ребята сумели составить преимущественно положительное впечатление).

Но кого из УПЛ не мешало бы еще привлечь? У нас есть пять кандидатов, один из которых прямо уже просится на немедленную проверку тренерским штабом. Делимся собственными соображениями.

Егор Твердохлиб

К сожалению, "Кривбасс" неважно выглядит — да, заставил попотеть "Шахтер" (1:1), чем фактически убил чемпионскую интригу, но до этого спасовал "Вересу" (0:3) и "Ингульцу" (0:2). Егор Твердохлиб не был причастен к проигрышам, однако и сам не в оптимальных кондициях — только восстановился от повреждения и провел 16 минут с дончанами.

Возникает резонный вопрос: а зачем тогда звать атакующего полузащитника? Коротко отвечаем: причина та же самая, что и у Александра Назаренко — прекрасный осенний отрезок.

Твердохлиб стал движущей силой криворожан, занес в актив 8 голов, есть среди претендентов на звание лучшего бомбардира сезона. С 13-го по 17-й тур УПЛ не покидал поле без результативного действия, а в борьбе с "Полесьем" (3:1) отгрузил хеттрик, чем пошатнул позиции Имада Ашура и вызвал разговоры о его отставке.

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Не очень правильно жить прошлым, но считаем, что ради Егора следует сделать исключение. Универсал — молодой, готов сделать шаг вперед, и, представьте себе, каким бы толчком послужило приглашение в ряды национальной команды.

Думаете, в этом нет смысла? Снова возвращаемся к Назаренко, благодаря промоушену сборной даже сумевшему попасть на орбиту иностранных клубов (того же "Трабзонспора"). Твердохлиб тоже этого заслужил.

Александр Филиппов

В кампании 2019/20 Александр Филиппов отметился 18 мячами, и уже тогда велись разговоры о том, чтобы Андрей Шевченко взял на карандаш представителя "Десны". Увы, надежды оказались напрасными, игрок осознал, что уровень команд, которые не причастны к еврокубкам, не котируется Шевой и решил искать лучшей доли за рубежом.

Период в Бельгии и Латвии, к сожалению, ознаменовался если не провалом, то посредственным выступлением. А вот "Днепр-1", где появилась возможность накопить опыт на международной арене, и "Александрия" подтвердили, что центрфорвард находится в полном порядке.

Если Ребров оценил Калюжного за вклад в продвижение "Александрии", то должен был бы похвалить и Филиппова, как равноценно важный элемент в построениях Руслана Ротаня. Исполнитель хеттриком прибил "Шахтер" (4:3), принес победу над "Кривбассом" (1:0), поразил ворота "Руха" (1:1) и дважды — луганской "Зари" (2:1).

Сам факт того, что лидер атак "желто-черных" после длительного зимнего перерыва оформил дубль, указывает на его хорошую функциональную готовность. Разве это аргумент?

Бесспорно, Сергей Станиславович смотрит в сторону Артема Довбика, нестабильного, однако проверенного топ-пятеркой, Романа Яремчука, который противоречив в Греции, зато эффективен и со старта, и джокером в сборной, также есть Владислав Ванат.

Но хотелось бы, чтобы Филиппова, как и Егора Твердохлиба, таки заметили и хотя бы вызвали на общую тренировку для демонстрации скиллов. Дайте почувствовать атмосферу.

Тарас Михавко

Тарас Михавко стремительно ворвался в основу "Динамо" и сейчас является одним из ключевых игроков линии защиты. Александр Шовковский поверил в юношу, тот ответил взаимностью и хорошо зарекомендовал себя на дистанции. Поскольку Георгия Бущана уже нет, то именно уроженец Доброгостова является футболистом, за чьими плечами наибольшее количество минут (2 427), проведенных среди остальных одноклубников.

Уверенное выступление спровоцировало приятные аналогии — Михавка все чаще сравнивают с Ильей Забарным (будет комично, если центрбек быстрее сменит чемпионат, чем Бражко). Авансы подкреплены непосредственными действиями на поле, неплохими подключениями к фазе нападения (напомним, что Тарас отдал шикарный ассист еще в квалификации ЛЧ против "Зальцбурга", а в УПЛ огорчил "Левый Берег").

Как для девятнадцатилетнего, присутствуют видение поля, позиционирование, игра на опережение — словом, есть навыки, которые Реброву бы не мешало увидеть на практике. Да, в приоритете вышеупомянутый Забарный, Николай Матвиенко, впрочем, Михавко уже подходит для ротации, как минимум. Чем он хуже условного Алексея Сыча (не в обиду последнему)? Вот так-то оно и есть.

Николай Михайленко

"Динамо" не отпустило Бражко в "Вулверхэмтон". Возможно, Игорь Суркис действительно не хотел ждать несколько траншей, стремился получить всю сумму сразу, или же банально рассчитывает продать полузащитника дороже. В то же время не факт, что парень будет продолжать расти в цене — у него есть достойный конкурент, который прогрессирует огромными шагами. И это развитие категорически нельзя тормозить.

Да, Александр Шовковский рассказал о повреждении Владимира, дал понять, почему тот не в оптимальных кондициях, но должно ли это волновать Михайленко? Опорник не теряет возможностей, классно вошел в весеннюю часть сезона, выполнил большой объем работы, забил первый гол львовским "Карпатам", еще раньше присоединился к ничьей с "Галатасараем" и победе над РФШ.

Вы уж извините, но если на воображаемые чаши весов поставить Владимира и Николая, то при нынешних раскладах любой тренер должен отдать предпочтение последнему. Обратит ли внимание на это Ребров? Позиция хавбека является очень болезненной для национальной команды, мы годами искали адекватную замену Тарасу Степаненко (и, кажется, до сих пор в поисках). У Михайленко меньший опыт, впрочем, это не значит, что он не имеет должного бэкграунда для того, чтобы таки дать счет матчам в желто-синих цветах.

Илья Крупский

"Динамо" сообщило о травме Александра Тымчика. Это, конечно, обидно, но свято место пусто не бывает — мы глубоко убеждены, что Реброву нужно дать шанс Илье Крупскому.

Ефим Конопля сидит за спиной Винисиуса Тобиаса, в последних трех турах получил в распоряжение 20 минут — это не совсем то, что хочется видеть. С Тымчиком, как запасной опцией, все очевидно, теперь необходимо латать/страховать правый фланг обороны, и воспитанник винницкого футбола может справиться с задачей.

Смело заявим, что интерес со стороны донецкого "Шахтера", "Нью-Ингленд Революшн" или представителей польской Экстракласса — полностью оправдан. "Металлист 1925" заплатил 3 миллиона евро, чем установил трансферный рекорд Первой лиги? Круто! Крупский является отличной инвестицией.

Фулбек "Ворсклы" так замучил кроссами киевское "Динамо" в недавнем поединке, что стал причастен к важной ничьей. "Бело-синие" движутся навстречу золотым медалям Премьер-лиги, но, если представить, что где-то да и случится осечка (собственно, это едва не произошло на ЛНЗ), то об Илье вспомнят мгновенно.

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Мы ведем к тому, что Крупский демонстрирует довольно зрелый перформанс, умело страхует и не менее удачно подключается к атакам — почему пренебрегать таким персонажем? Крупского вряд ли бы бросили в бой на Бельгию, однако мы бы обрадовались такому эксперименту - все равно нечего терять. А разве нет?

Фото - ФК "Александрия", UA-Футбол