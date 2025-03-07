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Бражко может сыграть в марте за обе сборные Украины – СМИ
Интересная ситуация
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Опорный полузащитник "Динамо" Владимир Бражко будет вызван на сбор главной команды накануне плей-офф Лиги Наций против Бельгии, сообщает ТаТоТаке.
Кроме того, тренеры сборной учитывают опцию привлечения Бражко к молодежной сборной Украины, которая 21 и 25 марта проведет свои товарищеские матчи против Словении и Польши соответственно.
"По нашей версии, 23-летний динамовец вызывается как конкурент Ивану Калюжному ("Александрия") и Егору Назарине ("Шахтер"), а то, на кого сделает ставку в итоге Сергей Ребров будет зависеть от того, как опорники покажут себя на сборе перед первой игрой с бельгийцами.
Соответственно - такой расклад почти наверняка исключает возможность привлечения на эти матчи Дмитрия Крыськива", - написал источник.
Напомним, 20 и 23 марта сборная Украины проведет поединки плей-офф Лиги наций против Бельгии.
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