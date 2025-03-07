Бражко может сыграть в марте за обе сборные Украины – СМИ

Опорный полузащитник "Динамо" Владимир Бражко будет вызван на сбор главной команды накануне плей-офф Лиги Наций против Бельгии, сообщает ТаТоТаке.

Кроме того, тренеры сборной учитывают опцию привлечения Бражко к молодежной сборной Украины, которая 21 и 25 марта проведет свои товарищеские матчи против Словении и Польши соответственно.

"По нашей версии, 23-летний динамовец вызывается как конкурент Ивану Калюжному ("Александрия") и Егору Назарине ("Шахтер"), а то, на кого сделает ставку в итоге Сергей Ребров будет зависеть от того, как опорники покажут себя на сборе перед первой игрой с бельгийцами.

Соответственно - такой расклад почти наверняка исключает возможность привлечения на эти матчи Дмитрия Крыськива", - написал источник.