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Бражко может сыграть в марте за обе сборные Украины – СМИ

Национальная сборная Украины

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Бражко может сыграть в марте за обе сборные Украины – СМИ

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Опорный полузащитник "Динамо" Владимир Бражко будет вызван на сбор главной команды накануне плей-офф Лиги Наций против Бельгии, сообщает ТаТоТаке.

Кроме того, тренеры сборной учитывают опцию привлечения Бражко к молодежной сборной Украины, которая 21 и 25 марта проведет свои товарищеские матчи против Словении и Польши соответственно.

"По нашей версии, 23-летний динамовец вызывается как конкурент Ивану Калюжному ("Александрия") и Егору Назарине ("Шахтер"), а то, на кого сделает ставку в итоге Сергей Ребров будет зависеть от того, как опорники покажут себя на сборе перед первой игрой с бельгийцами.

Соответственно - такой расклад почти наверняка исключает возможность привлечения на эти матчи Дмитрия Крыськива", - написал источник.

Напомним, 20 и 23 марта сборная Украины проведет поединки плей-офф Лиги наций против Бельгии.

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Украина U-21 Украина Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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