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Не Лунин и не Трубин. Милевский назвал лучшего украинского голкипера на данный момент

Национальная сборная Украины
Обновлено

Артем порассуждал о вратарской позиции для сборной Украины

Не Лунин и не Трубин. Милевский назвал лучшего украинского голкипера на данный момент

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский поделился мнением о вратарской позиции в нынешней национальной команде.

– По информации СМИ, Андреем Луниным предметно интересуется "Манчестер Юнайтед". Стоит ли ему переходить в английский клуб, который сейчас переживает далеко не лучшие времена?

– В прошлом году я говорил: куда ему уходить из Мадрида? Другое дело сейчас, когда Куртуа постоянно играет. Лунину сегодня тяжело. Что касается "Манчестер Юнайтед", то не нам решать. Если Андрюха захочет перейти туда, это его дело. В важных матчах "Реала" будет точно стоять Куртуа, пока не получит травму.

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– Кого ты считаешь номером один в Украине: Лунина, Трубина или Бущана?

– Для меня лучший вратарь – это Жорик Бущан. Правда, читал в СМИ, что ему там зарплату не платят в "Аль-Шабабе".

– Что скажешь о Трубине? В "Бенфике" он порой творит чудеса в рамке, а иногда допускает ошибки, как в матче с "Монако".

– Я с Трубиным не знаком лично, как и с Луниным. Это совсем другое поколение. Поколение тик-тока. Трубин мне очень понравился в игре за сборную Украины против Германии (0:0). Что касается его игры в Португалии, то я не слежу за "Бенфикой", поэтому ничего сказать не могу.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.03.2025 в 18:41
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.03.2025 в 18:41
sticker
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