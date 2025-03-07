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С Ярмоленко и Калюжным, но без Бущана и Зубкова. Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи против Бельгии
Заявка сборной Украины на матчи плей-офф Лиги наций
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Главный тренер
В основной список вошли 25 исполнителей, еще шесть игроков попали в резервный.
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Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Алексей Сыч ("Карпаты" Львов), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ("Плимут", Англия).
Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все – "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина (оба – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).
Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).
Резервный список
Георгий Бущан ("Аль-Шабаб" Эр-Рияд, Саудовская Аравия), Александр Сваток ("Остин", США), Денис Попов, Владислав Кабаев (оба - "Динамо" Киев), Дмитрий Крыськив ("Шахтер" Донецк), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).
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