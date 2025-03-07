  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. С Ярмоленко и Калюжным, но без Бущана и Зубкова. Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи против Бельгии
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Ярмоленко и Калюжным, но без Бущана и Зубкова. Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи против Бельгии

Национальная сборная Украины
Обновлено

Заявка сборной Украины на матчи плей-офф Лиги наций

С Ярмоленко и Калюжным, но без Бущана и Зубкова. Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи против Бельгии

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил список футболистов, которых он вызвал для подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта (Мурсия) и 23 марта (Генк).

В основной список вошли 25 исполнителей, еще шесть игроков попали в резервный.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Алексей Сыч ("Карпаты" Львов), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ("Плимут", Англия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все – "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина (оба – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Георгий Бущан ("Аль-Шабаб" Эр-Рияд, Саудовская Аравия), Александр Сваток ("Остин", США), Денис Попов, Владислав Кабаев (оба - "Динамо" Киев), Дмитрий Крыськив ("Шахтер" Донецк), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

По теме
yellow-arrow
Не Лунин и не Трубин. Милевский назвал лучшего украинского голкипера на данный момент
yellow-arrow
Не лишняя пятерка для сборной. Футболисты УПЛ, на которых Сергею Реброву пора обратить внимание
yellow-arrow
Бражко может сыграть в марте за обе сборные Украины – СМИ
Сергей Ребров Украина Бельгия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rommman1992 (Toruń)
07.03.2025 в 18:35
Дмитрий Потрошитель Молодці, нема шо сказати
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
rommman1992 (Toruń)
07.03.2025 в 18:35
Дмитрий Потрошитель Молодці, нема шо сказати
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости