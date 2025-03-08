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Национальная сборная Украины

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Бойко назвал вратаря, который должен играть в основе на матчах с Бельгией

Национальная сборная Украины

Наверное так и будет

Бойко назвал вратаря, который должен играть в основе на матчах с Бельгией

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Бывший голкипер сборной Украины Денис Бойко поразмышлял над тем, кто должен занять ворота в ближайших матчах команды.

"При всем уважении к Жоре Бущану, но на сегодняшний день есть оптимальный выбор трио голкиперов в нашей сборной. Кто будет первым номером? Скорее всего, Трубин. Он статистически наибольшее количество матчей отыграл в 2025 году. Лунин и Ризнык на одном уровне сейчас. Безусловно, Трубин - номер один для сборной на сегодняшний день", - сказал Бойко.

Напомним, сборную Украины в ближайшее время ждет 2 матча с Бельгией за выход в дивизион А Лиги наций. Первая игра состоится 20-го марта, а вторая - через 3 дня.

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Денис Бойко Украина
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Источник:
Футбол 360
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
08.03.2025 в 21:39
Облил помоями своего одноклубника! Хуже я не видел чем Бойко преступника!
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1
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.03.2025 в 21:39
Облил помоями своего одноклубника! Хуже я не видел чем Бойко преступника!
Ответить
0
1

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