Бойко назвал вратаря, который должен играть в основе на матчах с Бельгией

Бывший голкипер сборной Украины Денис Бойко поразмышлял над тем, кто должен занять ворота в ближайших матчах команды.

"При всем уважении к Жоре Бущану, но на сегодняшний день есть оптимальный выбор трио голкиперов в нашей сборной. Кто будет первым номером? Скорее всего, Трубин. Он статистически наибольшее количество матчей отыграл в 2025 году. Лунин и Ризнык на одном уровне сейчас. Безусловно, Трубин - номер один для сборной на сегодняшний день", - сказал Бойко.

Напомним, сборную Украины в ближайшее время ждет 2 матча с Бельгией за выход в дивизион А Лиги наций. Первая игра состоится 20-го марта, а вторая - через 3 дня.