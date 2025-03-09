Бойко: Бражко должен искать причины в себе

Экс-вратарь Денис Бойко рассказал, как Владимир Бражко должен реагировать на то, что он не получил вызов в сборную Украины на матчи с Бельгией.

"Бражко — профессионал, и он в своем возрасте уже надевал капитанскую повязку. Мы видели, что он с капитанской повязкой забил гол. У него уже есть маленький, но опыт. Он должен справляться с психологическими моментами, если они у него есть. Он должен понимать, что если на сегодняшний день главный тренер не вызывает его в национальную сборную, значит, он должен искать причины в себе, а не в ком-то”.

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"Наверное, и сам Бражко, и тренерский штаб сборной, и тренерский штаб "Динамо" знают, какие у него были проблемы на сборах, где он что-то пропустил, почему он не начал весеннюю часть чемпионата Украины основным игроком "Динамо". Я думаю, это все понятно и ему, и главному тренеру сборной, принимающему это решение. Возвращаясь к тому моменту, что Бражко не перешел в АПЛ, у него есть действующий контракт с "Динамо", и он должен все понимать. В том числе и то, что вся эта история уже окончена, и уже не нужно ее проговаривать”, – сказал Бойко.

Бражко на старте второй части сезона трижды выходил на поле во втором тайме.