В сборную Украины вызовут еще двух голкиперов

По информации журналиста Владимира Зверова, на тренировочный период в национальную сборную Украины поедут голкиперы "Динамо" Руслан Нещерет и "Александрии" Георгий Ермаков.

Игроки будут тренироваться с командой, пока не прибудут легионеры Анатолий Трубин и Андрей Лунин - из "Бенфики" и "Реала" соответственно.

В этом сезоне Нещерет сыграл за "Динамо" 8 матчей (пропустил 8 голов). Георгий Ермаков имеет в активе 21 поединок за "Александрию" (17 пропущенных).