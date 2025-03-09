Национальная сборная Украины
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В сборную Украины вызовут еще двух голкиперов
Ненадолго
uaf.ua
По информации журналиста Владимира Зверова, на тренировочный период в национальную сборную Украины поедут голкиперы "Динамо" Руслан Нещерет и "Александрии" Георгий Ермаков.
Игроки будут тренироваться с командой, пока не прибудут легионеры Анатолий Трубин и Андрей Лунин - из "Бенфики" и "Реала" соответственно.
В этом сезоне Нещерет сыграл за "Динамо" 8 матчей (пропустил 8 голов). Георгий Ермаков имеет в активе 21 поединок за "Александрию" (17 пропущенных).
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Источник:Футбол 360
Опубликовал: Виктор Иванчук
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