Бывший пресс-атташе сборной Украины: Чувствовал, что Шевченко хочет сменить меня

Бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал о своем уходе из национальной команды.

- Я чувствовал, что Шевченко имеет желание сменить меня на этой должности. И все. Я спросил: "Почему?". Он сказал, что считает, что должны прийти новые люди. В ответ я удивился, ведь мы с ним из одного поколения, фактически.

У меня к нему не было никаких вопросов, что он возглавил УАФ. Я был готов продолжать свою работу. Однако, если такое видение у руководителя, что ж... Я знаю, что это было его желание. Это его решение. Окей.

- Вы думаете, причина именно в том, что нужны были новые люди?

- Не знаю. Я работал так же, как и раньше, никаких новых пожеланий ко мне не было. К июлю 2024 года я уже год отработал с новым тренером - Сергеем Ребровым. Возможно, хотели более лояльного человека. Все-таки я работал в сборной 14 лет, большинство футболистов в команду пришли уже при мне. Только Андрей Ярмоленко пришел раньше. Возможно, хотели большей лояльности новых людей. А может, кто-то им посоветовал. Я не собирался возражать.

Пока я работал год с Ребровым, а до этого с Шевченко-тренером и еще раньше, как с игроком, то всегда пытался донести, что игроки и тренеры должны быть подотчетны и болельщикам, и медиа. Я постоянно об этом говорил. Не скажу, что всегда все удавалось. Не знаю, в этом ли причина.

Национальная команда не может быть закрытой. Это команда всего народа и всей нации. Это гораздо больше, чем клуб. Хотя и клуб должен быть открытым перед своими болельщиками. Не может быть закрытый режим. Люди имеют право знать. Мы снимали внутри сборной ее быт и реакции ребят так, чтобы было ощущение присутствия.

- А как сейчас с этим в сборной?

- Насколько я знаю от коллег, сейчас с командой немного сложнее стало коммуницировать. Сложнее получить разрешения на интервью. Футболисты всегда боятся, что что-то будет искажено. Им безопаснее что-то сообщать болельщикам через собственные соцсети, развивать их, - рассказал Гливинский.