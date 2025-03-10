Глывинский: Ребров пока ничего впечатляющего не достиг, но имеет надежный тыл в лице Шевченко

Бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал о тандеме Андрей Шевченко-Сергей Ребров в УАФ.

— Была ли вероятность, что после неудачного Евро-2024 Сергея Реброва отстранят от работы со сборной? Играло ли роль, что Ребров и Шевченко — старые друзья?

— Я думаю, что такой вероятности не было, именно из-за того, что Шевченко возглавляет УАФ. Он поддерживал Реброва с самого начала. Возможно, вы помните кадры, когда на вокзале провожали сборную на то Евро, то Шевченко по-дружески обнял Реброва. Он его всегда поддерживал и поддерживает сейчас, и вероятности того, что Сергея Станиславовича уволят после проваленного Евро, я не видел. Наоборот, считалось, что Ребров будет работать до чемпионата мира 2026 года, и на чемпионате, если он выведет туда сборную.

Думаю, если бы сборная в Лиге наций вылетела в группу С, то вопрос стал бы острее. Но мне кажется, что Шевченко все равно его защитил бы. А так, группа В осталась, может, и за группу А поборется. Хотя даже если проиграем бельгийцам, все равно ориентир будет на чемпионат мира. Посмотрим на результаты.

Пока что успехи Реброва — это выигранные стыки с Боснией и Исландией. Лига наций — невнятная. Удалось спастись лишь в конце. Ничего впечатляющего не достиг. Все будет зависеть от отборочной кампании на чемпионат мира. Ребров имеет надежный тыл в лице Шевченко.

— Это хорошо для сборной, что есть такая синергия между президентом УАФ и главным тренером?

— Для сборной хорошо, когда тренер чувствует поддержку президента. Потому что если натянутые отношения, то это в любом случае вылезет боком. Всегда есть потребности в организации сборов, бытовых моментах, организации товарищеских матчей. Хотя их сейчас меньше, из-за Лиги наций. Синергия здесь точно не помешает. Плюс ощущение стабильности всегда помогает тренеру. Когда чувствуется, что над тобой нависает Дамоклов меч, что каждое поражение может закончиться увольнением, хорошего настроения это не добавляет.

Главная мечта для Реброва — это выход на чемпионат мира. Но если будет идти поражение за поражением, то это дестабилизирует команду.