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Был в планах тренерского штаба. Известно, почему Ребров не вызвал Пихаленка в сборную Украины

Национальная сборная Украины

Причина банальна - у игрока повреждение

Был в планах тренерского штаба. Известно, почему Ребров не вызвал Пихаленка в сборную Украины

Скриншот: канал УАФ на YouTube

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Стало известно, почему хавбек "Динамо" Александр Пихаленок не попал в заявку сборной Украины на матчи плей-офф раунда Лиги наций против Бельгии.

Читайте такжеС Ярмоленко и Калюжным, но без Бущана и Зубкова. Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи против Бельгии

Как сообщает ТаТоТаке, хавбек был в планах Сергея Реброва, однако буквально за день до объявления заявки футболист получил травму.

Пихаленок получил повреждение в последнем матче "Динамо" против ЛНЗ (2:1). Поэтому Сергею Реброву пришлось вызвать на его место Виталия Буяльского.

Напомним, что в текущем сезоне Пихаленок провел 21 матч в составе "Динамо", в которых забил пять голов и отдал два ассиста.

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Украина Динамо (Киев) Александр Пихаленок
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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