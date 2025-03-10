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Был в планах тренерского штаба. Известно, почему Ребров не вызвал Пихаленка в сборную Украины
Причина банальна - у игрока повреждение
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Стало известно, почему хавбек "Динамо" Александр Пихаленок не попал в заявку сборной Украины на матчи плей-офф раунда Лиги наций против Бельгии.
Как сообщает ТаТоТаке, хавбек был в планах Сергея Реброва, однако буквально за день до объявления заявки футболист получил травму.
Пихаленок получил повреждение в последнем матче "Динамо" против ЛНЗ (2:1). Поэтому Сергею Реброву пришлось вызвать на его место Виталия Буяльского.
Напомним, что в текущем сезоне Пихаленок провел 21 матч в составе "Динамо", в которых забил пять голов и отдал два ассиста.
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