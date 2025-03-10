Был в планах тренерского штаба. Известно, почему Ребров не вызвал Пихаленка в сборную Украины

Стало известно, почему хавбек "Динамо" Александр Пихаленок не попал в заявку сборной Украины на матчи плей-офф раунда Лиги наций против Бельгии.

Как сообщает ТаТоТаке, хавбек был в планах Сергея Реброва, однако буквально за день до объявления заявки футболист получил травму.

Пихаленок получил повреждение в последнем матче "Динамо" против ЛНЗ (2:1). Поэтому Сергею Реброву пришлось вызвать на его место Виталия Буяльского.

Напомним, что в текущем сезоне Пихаленок провел 21 матч в составе "Динамо", в которых забил пять голов и отдал два ассиста.