Глывинский: Версия о том, что Мудрика могли "уколоть" в сборной - это выдумки

Бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал о характере вингера команды Михаила Мудрика, а также порассуждал о его скандальной положительной допинг-пробе.

– Некоторые говорят, что Мудрик - глубокий интроверт, больше общается с собой, чем с другими людьми. Это было заметно в сборной?

– Не сказал бы. Он имел свой круг близких друзей: Трубин, Судаков, Таловеров, возможно, еще Конопля. Это нормально, когда больше общаются те, кто играли в одних командах, юношеских сборных. На поле этого не было. Я не видел разделения на клубы во время игры. Но все равно есть такие "клубы по интересам": общаются те, кто больше знает друг друга. Михаил такой. Имеет свое мнение по любому поводу, наверное. Его трудно в чем-то убедить. Но он не один в сборной.

– Вы общались с ним по поводу той допинговой пробы?

– Я не знаю, что там на самом деле произошло. Но я написал ему, конечно же, сразу, поддержал его, он поблагодарил в ответ. Я думаю, что это досадная случайность. В футболе допинг не играет такой значительной роли. Возможно, где-то недосмотрел. Но наказание обычно жесткое, исключений не делают. В деле еще не поставлена точка.

Недавно Мудрик меня поздравил с круглой датой, записал видео, сделал мне сюрприз, было приятно. Но замечу, что получил такие же поздравления от многих сборников - действительно, очень многих - и нынешних, и бывших. И это было очень приятно.

– Мне казалось, что Мудрику меньше всего нужен допинг. Он не имеет проблем с физической формой. В клубе ему скорее не хватает взаимопонимания с партнерами.

– Это дискуссионный вопрос. Сейчас болельщики "Челси" говорят о том, как команде не хватает Мудрика. Когда футболист на поле, все хотят от него голов и ассистов. Для Михаила этот сложный этап адаптации уже прошел. Он уже начал прибавлять. Такой "стоп" для карьеры - это худшее, что может быть. Примерно, как тяжелая травма.

Решения пока что нет. Но если что-то будет найдено, то это либо ошибка, либо случайность. Я не думаю, что он решился на допинг. Футбол это не марафонский бег. У него скиллов достаточно. Главное, чтобы он вернулся к игре.

– Я понимаю, что это было не при вашей каденции. Но. Правильно ли наша сборная коммуницировала относительно положительного допинг-теста Мудрика?

– Думаете, УАФ и сборная должны были бы сказать, что не имеют к этому отношения? Это очевидно. Хотя были какие-то публикации о том, что могли что-то уколоть, пока он был в сборной. Это были выдумки. Я думаю, эта версия не выдерживает никакой критики.

Мудрик был в "Челси", когда сделали эту пробу. Шевченко делал заявление, что будет бороться за Мудрика. Но вообще сборная и УАФ находятся за полем влияния, потому что допинг-проба была сделана, когда Мудрик был в "Челси". Они могут быть только свидетелями в деле. Антидопинговое агентство в Англии будет принимать решение.

Можно предположить, что Шевченко, который фактически половину года проводит в Британии, и сам в прошлом футболист "Челси", может быть влиятельной фигурой в этом вопросе. Но насколько это так? Обычно в антидопинговых агентствах все очень строго. Свое мнение он может донести, но очень трудно сказать, насколько может влиять на решение. Мы не знаем, какая еще есть информация по этому делу. Нам остается лишь надеяться на лучшее.