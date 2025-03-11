Молодые футболисты, которые могут дебютировать за сборную Украины уже в 2025 году

В марте сборная Украины сыграет два матча Лиги наций. Важные матчи. А осенью 2025 года сборная проведет отборочные матчи к чемпионату мира 2026. Нас ожидают не самые звездные соперники - Азербайджан, Исландия и один достаточно крепкий орешек из пары Франция - Хорватия. Сергей Ребров неоднократно обращал внимание на то, что в сборную необходимо вызывать молодых футболистов, давать шанс ребятам проявить себя на таком высоком уровне да и здоровая конкуренция не помешает.

Кто из молодых футболистов может впервые выйти на поле в составе сборной Украины в 2025 году?

Артем Бондаренко

Несмотря на то, что к 24-летнему центральному полузащитнику донецкого "Шахтера" есть вопросы, нельзя не учитывать тот факт, что сегодня Артем второй бомбардир "горняков" после Георгия Судакова (10 голов), с девятью забитыми мячами. А в рейтинге УПЛ хавбек занимает четвертую позицию, после Владислава Ваната ("Динамо", 11 голов), Георгия Судакова ("Шахтер", 10 голов) и Алексея Гуцуляка ("Полесье", 10 голов). Лидер донецкого клуба в системе Пушича занимает ключевую роль во взаимодействии между атакой и обороной команды. Бондаренко - это тот футболист, который выполняет огромный кусок работы, вносит креатив, без которого сегодня сложно представить футбол на высоком уровне. Сезон 2024/2025 однозначно можно занести в актив хавбека. Даже, при том, что Артем допускает ошибки, не всегда двигается быстро (скорее, очень часто - медленно), он прогрессирует.

Кого может заменить Артем Бондаренко? Александра Зинченко, который сегодня крайне редко появляется на поле и уже давно не считается основным игроком лондонского "Арсенала". Руслана Малиновского, который недавно восстановился после травмы и вряд ли сможет сыграть достаточно качественно. Николая Шапаренко, к которому тоже возникает много вопросов в составе сборной.

С Артемом Бондаренко может произойти тоже, что и с многими игроками и не только украинскими - проявить себя на очень высоком уровне и показать свою наилучшую версию именно в главной команде страны, как например, Джердан Шакири, Лукас Подольски, Гильермо Очоа, Рикардо Родригес, Роберт Виттек.

Ну и последний аргумент - возраст Бондаренко говорит, что все-таки пора выходить на более высокий уровень - уровень сборной Украины. Даже несмотря на то, что Артем по результатам первой половины сезона 2024/2025 попал в немилость к Мирону Маркевичу в декабре 2024 года: "Из всех футболистов "Шахтера" меня разочаровал больше всего Бондаренко и Судаков. Бондаренко очень умный и креативный игрок. Но ему не хватает физических качеств".

Артем Смоляков

21-летний футболист очень стремительно взлетел по карьерной лестнице. И не за красивые глаза. Защитник провел на взрослом уровне два года в "Ингульце" и два с половиной - в "Полесье". За это время стал игроком молодежной сборной Украины и получил опыт в еврокубковых матчах. Конечно, этого недостаточно для дебюта за главную команду страны. Но только на первый взгляд. Смоляков отлично читает игру, техничный и скоростной, его мощные удары в сторону ворот соперника достаточно опасные, как например гол-красавец в ворота "Ворсклы". Смоляков отлично стартовал в сезоне 2024/2025 в составе "Полесья". Молодой украинец отправил в запас грузинского легионера Георгия Майсурадзе, а левого защитника Богдана Михайличенко на правый фланг. В 2023 году Смоляков занял 10-е место в рейтинге международного центра спортивных исследований CIES среди левых защитников до 21 года по игровому опыту на взрослом уровне. Возможно, есть смысл Смолякову дать шанс проявить свои лучшие качества и в сборной Украины?

Борис Крушинский

Во "Львове" Крушинский выходил на позиции центрального защитника. В "Полесье" 22-летний футболист может сыграть как "шестеркой", так и "восьмеркой". Продвижение мяча, работа на атаку, отбор, уверенные действия в обороне (техника и габариты) - все это говорит о том, что футболист может принести пользу сборной Реброва. Нельзя не учесть, что Крушинский хорошо играет на втором этаже. Конечно, у Крушинского есть и недостатки (пока еще молодой футболист) - может заиграться и не отдать пас вовремя. Но выйти на десять-двадцать минут в матче, например, с Азербайджаном, внести креативность и ускорить футбол в центре поля - почему бы и нет?

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Николай Михайленко

23-летний полузащитник киевского "Динамо" может закрыть одну из проблем (а их в команде Реброва очень много) - неумение разрушать работу соперника. В "Динамо" Николай вполне хорошо справляется с єтим, заменяя Бражко. Полузащитник сыграл 13 матчей в чемпионате Украины (записал на свой счет один гол и один ассист), пять матчей в Лиге Европы (даже при таком отвратительном результате команды международный опыт получил). Когда-то Михайленко считали более талантливым футболистом, чем Бражко. Основному опорнику молодежной сборной Украины (Михайленко) просто немного не повезло. Травма заставила остановиться, а после восстановления стать тенью Бражка. Однако, в 2025 году Николай выглядит более уверенно, готов брать инициативу на футбольном поле и подает признаки лидерских качеств. Все это плюс трудолюбие могут выстрелить и привести футболиста в сборную Украины, которая остро нуждается в мотивированных молодых игроках.

Егор Ярмолюк

21-летнего футболиста "Брентфорда" Сергей Ребров уже вызывал в сборную (осень 2024 года). Правда Егор так и не получил шанс выйти на поле. Но есть все предпосылки для того, чтобы дебютировать в 2025 году в составе главной команды страны. Ярмолюк обладает качествами игрока, которые так необходимы сегодня команде Реброва - высокий футбольный интеллект, сильный с мячом и без мяча, может вести команду в атаку, отдать результативную передачу, отлично отрабатывает в обороне, техничный и работоспособный. Ярмолюк не останавливается и прогрессирует с каждым месяцем. Факт, что Егор за один год вырос из футболиста второй команды в игрока основного состава первой команды "Брентфорда" говорит о многом. Составить конкуренцию Николаю Шапаренко и Георгию Судакову футболист сильнейшего чемпионата Европы точно может.

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