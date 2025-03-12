  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Разбавленная игроками молодежки. Сборная Украины отправилась на сбор в Испанию. ФОТО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Разбавленная игроками молодежки. Сборная Украины отправилась на сбор в Испанию. ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Легионеры присоединятся к команде позже

Разбавленная игроками молодежки. Сборная Украины отправилась на сбор в Испанию. ФОТО

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Сборная Украины де-юре начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в Генке.

Дорога команды к месту назначения показалась тяжелой. Представители киевского "Динамо" и "Александрии" добирались в Варшаву из Киева, а "Шахтер", "Карпат" и "Полесье" — из Львова.

Из столицы Польши наша команда должна вылететь в испанский город Аликанте, откуда перебраться в Бенидорм, где будет проходить тренировочный сбор. 19 марта сине-желтые планируют переехать в Мурсию, где 20 числа на стадионе "Энрике Рока де Мурсия" состоится их первый матч плей-офф ЛН с Бельгией.

Стоит заметить, что легионеры прибудут в лагерь сборной после матчей в составах своих клубов, чтобы наладить полноценный тренировочный процесс, а до 16 марта с главной командой страны будут работать футболисты отечественной молодежки, которые затем продолжат подготовку в молодежной сборной Украины, НТЗ которой запланировано на период с 17 по 25 марта в Турции.

По теме
yellow-arrow
Молодые футболисты, которые могут дебютировать за сборную Украины уже в 2025 году
yellow-arrow
Глывинский: Версия о том, что Мудрика могли "уколоть" в сборной - это выдумки
yellow-arrow
Был в планах тренерского штаба. Известно, почему Ребров не вызвал Пихаленка в сборную Украины
Украина U-21 Украина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Mariupol_ua (Мариуполь)
12.03.2025 в 17:17
Не выйдут, как не крути состав, игроков, тактику и прочее. Нужно реально смотреть на вещи.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Mariupol_ua (Мариуполь)
12.03.2025 в 17:17
Не выйдут, как не крути состав, игроков, тактику и прочее. Нужно реально смотреть на вещи.
Ответить
1
0
avatar
walkacom (Киев)
12.03.2025 в 17:24
поставь штуку баков реальных ну если конечно она есть у тебя
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости