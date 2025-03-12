Разбавленная игроками молодежки. Сборная Украины отправилась на сбор в Испанию. ФОТО

Сборная Украины де-юре начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в Генке.

Дорога команды к месту назначения показалась тяжелой. Представители киевского "Динамо" и "Александрии" добирались в Варшаву из Киева, а "Шахтер", "Карпат" и "Полесье" — из Львова.

Из столицы Польши наша команда должна вылететь в испанский город Аликанте, откуда перебраться в Бенидорм, где будет проходить тренировочный сбор. 19 марта сине-желтые планируют переехать в Мурсию, где 20 числа на стадионе "Энрике Рока де Мурсия" состоится их первый матч плей-офф ЛН с Бельгией.

Стоит заметить, что легионеры прибудут в лагерь сборной после матчей в составах своих клубов, чтобы наладить полноценный тренировочный процесс, а до 16 марта с главной командой страны будут работать футболисты отечественной молодежки, которые затем продолжат подготовку в молодежной сборной Украины, НТЗ которой запланировано на период с 17 по 25 марта в Турции.