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Известны 10 игроков молодежки, которые будут работать с национальной сборной Украины
Молодежь будет работать с первой командой пока не подтянутся легионеры
uaf.ua
Сборная Украины начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.
Игроки сборной, которые выступают в УПЛ, транзитом через Польшу уже выдвинулись в Испанию.
Как сообщалось ранее, также в состав делегации попали и несколько игроков молодежной сборной Украины, которые до 16 марта будут работать с национальной командой.
Известно, какие именно 10 игроков "молодежки" будут работать с первой командой.
Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо"), Георгий Ермаков ("Александрия")
Защитники: Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба – "Динамо")
Полузащитники: Борис Крушинский ("Полесье"), Александр Яцык ("Заря"), Валентин Рубчинский, Владимир Бражко, Максим Брагару (все – "Динамо")
Нападающий: Игорь Краснопир ("Карпаты")
Напомним, что легионеры прибудут в лагерь сборной после матчей в составах своих клубов.
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