Известны 10 игроков молодежки, которые будут работать с национальной сборной Украины

Сборная Украины начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.

Игроки сборной, которые выступают в УПЛ, транзитом через Польшу уже выдвинулись в Испанию.

Как сообщалось ранее, также в состав делегации попали и несколько игроков молодежной сборной Украины, которые до 16 марта будут работать с национальной командой.

Известно, какие именно 10 игроков "молодежки" будут работать с первой командой.

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо"), Георгий Ермаков ("Александрия")

Защитники: Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба – "Динамо")

Полузащитники: Борис Крушинский ("Полесье"), Александр Яцык ("Заря"), Валентин Рубчинский, Владимир Бражко, Максим Брагару (все – "Динамо")

Нападающий: Игорь Краснопир ("Карпаты")

Напомним, что легионеры прибудут в лагерь сборной после матчей в составах своих клубов.