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Национальная сборная Украины

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Известны 10 игроков молодежки, которые будут работать с национальной сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Молодежь будет работать с первой командой пока не подтянутся легионеры

Известны 10 игроков молодежки, которые будут работать с национальной сборной Украины

uaf.ua

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Сборная Украины начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в бельгийском Генке.

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Игроки сборной, которые выступают в УПЛ, транзитом через Польшу уже выдвинулись в Испанию.

Как сообщалось ранее, также в состав делегации попали и несколько игроков молодежной сборной Украины, которые до 16 марта будут работать с национальной командой.

Известно, какие именно 10 игроков "молодежки" будут работать с первой командой.

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо"), Георгий Ермаков ("Александрия")

Защитники: Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба – "Динамо")

Полузащитники: Борис Крушинский ("Полесье"), Александр Яцык ("Заря"), Валентин Рубчинский, Владимир Бражко, Максим Брагару (все – "Динамо")

Нападающий: Игорь Краснопир ("Карпаты")

Напомним, что легионеры прибудут в лагерь сборной после матчей в составах своих клубов.

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Украина U-21 Заря (Луганск) Украина Динамо (Киев) ФК Александрия Полесье (Житомир) Валентин Рубчинский Руслан Нещерет Константин Вивчаренко Владимир Бражко Максим Брагару Карпаты (Львов) Александр Яцык Георгий Ермаков Борис Крушинский Тарас Михавко Игорь Краснопир
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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