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"Можно сказать, что не зря работал", - Назарина высказался о своем возвращении в сборную Украины
Егор получил вызов на матчи с Бельгией
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Полузащитник "Шахтера» Егор Назарина поделился эмоциями от возвращения в
"Всегда честь защищать цвета национальной сборной. Это была моя цель, к которой я шел. Не был в сборной полтора года - приятно вернуться. Я рад этому.
Можно сказать, что не зря работал и всегда труд окупается. Узнал о вызове, когда опубликовали список национальной сборной. Был очень рад, семья поздравила.
Пересекался ли с бельгийцами раньше? Если честно, то не помню. Я даже несовершенно знаю состав сборной Бельгии. Сейчас приедем на сбор, ознакомимся и будем готовиться к важным играм" - сказал Назарина.
Напомним, что сборная Украины примет Бельгию в Испании 20 марта, а ответный поелинок в Бельгии пройдет 23 марта.
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