"Можно сказать, что не зря работал", - Назарина высказался о своем возвращении в сборную Украины

Полузащитник "Шахтера» Егор Назарина поделился эмоциями от возвращения в сборную Украины . Хавбек получил вызов на матчи плей-офф раунда Лиги наций против Бельгии.

"Всегда честь защищать цвета национальной сборной. Это была моя цель, к которой я шел. Не был в сборной полтора года - приятно вернуться. Я рад этому.

Можно сказать, что не зря работал и всегда труд окупается. Узнал о вызове, когда опубликовали список национальной сборной. Был очень рад, семья поздравила.

Пересекался ли с бельгийцами раньше? Если честно, то не помню. Я даже несовершенно знаю состав сборной Бельгии. Сейчас приедем на сбор, ознакомимся и будем готовиться к важным играм" - сказал Назарина.

Напомним, что сборная Украины примет Бельгию в Испании 20 марта, а ответный поелинок в Бельгии пройдет 23 марта.