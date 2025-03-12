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"Можно сказать, что не зря работал", - Назарина высказался о своем возвращении в сборную Украины

Национальная сборная Украины
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Егор получил вызов на матчи с Бельгией

"Можно сказать, что не зря работал", - Назарина высказался о своем возвращении в сборную Украины

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Полузащитник "Шахтера» Егор Назарина поделился эмоциями от возвращения в сборную Украины. Хавбек получил вызов на матчи плей-офф раунда Лиги наций против Бельгии.

"Всегда честь защищать цвета национальной сборной. Это была моя цель, к которой я шел. Не был в сборной полтора года - приятно вернуться. Я рад этому.

Можно сказать, что не зря работал и всегда труд окупается. Узнал о вызове, когда опубликовали список национальной сборной. Был очень рад, семья поздравила.

Пересекался ли с бельгийцами раньше? Если честно, то не помню. Я даже несовершенно знаю состав сборной Бельгии. Сейчас приедем на сбор, ознакомимся и будем готовиться к важным играм" - сказал Назарина.

Напомним, что сборная Украины примет Бельгию в Испании 20 марта, а ответный поелинок в Бельгии пройдет 23 марта.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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