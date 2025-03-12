"Будут паниковать, потому что к такому не готовы", - Сыч рассказал, как обыграть Бельгию

Правый защитник "Карпат" Алексей Сыч, который получил вызов в сборную Украины на матчи Лиги наций против Бельгии, поделился ожиданиями от матчей.

"Рад, что снова вызвали в сборную. Это говорит о том, что я все делаю правильно. Приятный момент для меня, для моей семьи и команды. Надеюсь, покажу себя в сборной.

Все знают качества Бельгии. Думаю, с ними нужно играть смело и не бояться. Если играть с ними смело, то они будут паниковать, они к такому не готовы.

Разберем соперника и найдем слабые стороны. Конечно, дорога заберет силы, но, думаю, хватит одного дня на восстановление. Будем готовы", – сказал Сыч.