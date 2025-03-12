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"Будут паниковать, потому что к такому не готовы", - Сыч рассказал, как обыграть Бельгию
Алексей Сыч получил вызов в сборную
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Правый защитник "Карпат" Алексей Сыч, который получил вызов в
"Рад, что снова вызвали в сборную. Это говорит о том, что я все делаю правильно. Приятный момент для меня, для моей семьи и команды. Надеюсь, покажу себя в сборной.
Все знают качества Бельгии. Думаю, с ними нужно играть смело и не бояться. Если играть с ними смело, то они будут паниковать, они к такому не готовы.
Разберем соперника и найдем слабые стороны. Конечно, дорога заберет силы, но, думаю, хватит одного дня на восстановление. Будем готовы", – сказал Сыч.
Напомним, что сборная Украины примет Бельгию в Испании 20 марта, а ответный поелинок в Бельгии пройдет 23 марта.
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