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Сборная Украины прибыла в Испанию. ВИДЕО
В Испании команда будет готовиться к матчам с Бельгией
Дан Балашов - УАФ
Команда сначала выехала в Польшу, после чего самолетом вылетела в Испанию.
Ближе к вечеру команда прибыла в Испанию, где уже завтра начнется непосредственно подготовка к матчам.
Напомним, что в составе первой команды на сбор отправились и 10 игроков молодежной сборной, которые будут работать до того момента, как подтянутся легионеры, которые прибудут уже после матчей европейских чемпионатов на выходных.
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