Сборная Украины прибыла в Испанию. ВИДЕО

Сборная Украины де-юре отправилась на сбор, который предшествует матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта в Генке.

Команда сначала выехала в Польшу, после чего самолетом вылетела в Испанию.

Ближе к вечеру команда прибыла в Испанию, где уже завтра начнется непосредственно подготовка к матчам.

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Напомним, что в составе первой команды на сбор отправились и 10 игроков молодежной сборной, которые будут работать до того момента, как подтянутся легионеры, которые прибудут уже после матчей европейских чемпионатов на выходных.