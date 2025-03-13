Шевченко: Было бы здорово, если бы Украина и Румыния встретились на чемпионате мира 2026

Президент УАФ Андрей Шевченко приехал в Румынию для участия в семинаре тренеров по теме женского футбола и дал небольшой комментарий местной прессе.

“Я думаю, было бы здорово, если бы Украина и Румыния встретились на чемпионате мира 2026. В последний раз я приезжал в Румынию в 2021 году. У меня всегда были здесь приятные моменты, и меня всегда здесь очень поддерживали. Это фантастическое место. Я надеюсь, что Румыния попадет на чемпионат мира, потому что она этого заслуживает”, – приводит слова as.ro.