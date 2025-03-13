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Шевченко: Было бы здорово, если бы Украина и Румыния встретились на чемпионате мира 2026

Национальная сборная Украины
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Летнего разгрома на Евро оказалось недостаточно

Шевченко: Было бы здорово, если бы Украина и Румыния встретились на чемпионате мира 2026

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Президент УАФ Андрей Шевченко приехал в Румынию для участия в семинаре тренеров по теме женского футбола и дал небольшой комментарий местной прессе.

“Я думаю, было бы здорово, если бы Украина и Румыния встретились на чемпионате мира 2026. В последний раз я приезжал в Румынию в 2021 году. У меня всегда были здесь приятные моменты, и меня всегда здесь очень поддерживали. Это фантастическое место. Я надеюсь, что Румыния попадет на чемпионат мира, потому что она этого заслуживает”, – приводит слова as.ro.

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Напомним, что сборные Украины и Румынии были в одной группе на Евро-2024. Поединок между командами завершился победой румынской команды со счетом 3:0.

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Источник:
Antena Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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