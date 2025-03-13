Защитник сборной Украины высказался о ситуации с допингом Мудрика

Защитник "Плимута" и сборной Украины Максим Таловеров поделился мыслями о допинговой ситуации вингера "Челси" и национальной команды Михаила Мудрика.

"С Мишей всегда на связи, поддерживаю его. Согласен, что его будет очень не хватать нам. Будем надеяться, что мы его увидим на поле как можно быстрее. Мудрик для меня близкий друг, очень нелегкая ситуация для всех", - сказал Таловеров для YouTube-канала ВЗБІРНА.

Сейчас Мудрик ждет результатов допинг-пробы B. В случае, если и эта проба даст положительный результат, срок дисквалификации игрока может составить до 4-х лет.

В марте сборная Украины сыграет матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии. Поединки состоятся 20 и 23 марта.