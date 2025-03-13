  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Цыганык: В УАФ идет травля Реброва. Возможно, у него не будет мотивации работать после ЧМ-2026
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: В УАФ идет травля Реброва. Возможно, у него не будет мотивации работать после ЧМ-2026

Национальная сборная Украины
Обновлено

Новости про УАФ от Игоря Цыганыка

Цыганык: В УАФ идет травля Реброва. Возможно, у него не будет мотивации работать после ЧМ-2026

Фото: Олександрія

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал об обстановке в УАФ вокруг главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

"Я думаю, что Сергей Ребров не будет иметь мотивации тренировать сборную после ЧМ-2026. В не зависимости от результата, выйдем мы туда, или нет.

Может потому, что он чувствует, что происходит в украинском футболе, и что в УАФ настроены против него. А там действительно очень настроены против него. Там идет просто реальная травля Сергея Реброва.

А по каким причинам? Другие люди хотят зайти для того, чтобы управлять процессами в сборной, и иметь возможность на этом зарабатывать.

Ребров это чувствует, реально чувствует. У меня к нему может быть очень много вопросов, но он футбольный человек, и сейчас в этой ситуации, в которой он оказался, мне на самом деле неприятно, потому, что я знаю, насколько ему трудно, и насколько ему неприятно то, что происходит.

Ему вроде все обеспечивают – финансовую составляющую, но моральной поддержки нет", — отметил Цыганык.

По теме
yellow-arrow
Защитник сборной Украины высказался о ситуации с допингом Мудрика
yellow-arrow
Шевченко: Было бы здорово, если бы Украина и Румыния встретились на чемпионате мира 2026
yellow-arrow
Срна высказался о переносах матчей УПЛ в угоду сборной Украины
Сергей Ребров Украина Игорь Цыганык УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
13.03.2025 в 18:48
Хоть би хоть би
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 6
Romerik (YNWA)
13.03.2025 в 18:48
Хоть би хоть би
Ответить
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
13.03.2025 в 18:19
1,2 ляма баксов... И у меня б мотивации не было б
Ответить
0
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
13.03.2025 в 17:36
Так а кто травит? А ответ простой - Павелко. Он до сих пор в тайне руководит УАФ. Ну ещё скорее всего присутствует рука Кремля и американский след.
Ответить
0
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
13.03.2025 в 17:37
как же запарили эти слабаки во власти. Ставленик правящей партии (Зеленского и Ко) - Шевченко не может навести порядок в структуре, где у него абсолютная власть. Фу бл... Просто фу.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
13.03.2025 в 17:30
Если это так, то это справедливо, потому что Ребров ничего не добился со сборной, с трудом вышли на Евро, потом не вышли из самой слабой группы Евро заняв последнее место, далее чуть не вылетели в Дивизион С в ЛН, игры никакой нет, в сборной дегресс идет, без Мудрика еще будет труднее.
Ответить
0
0
Matachorros (Chicago)
13.03.2025 в 17:24
А не проще ли сироже уйти, его результаты сплошное разочарование
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости