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Цыганык: В УАФ идет травля Реброва. Возможно, у него не будет мотивации работать после ЧМ-2026
Новости про УАФ от Игоря Цыганыка
Фото: Олександрія
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал об обстановке в УАФ вокруг главного тренера
"Я думаю, что Сергей Ребров не будет иметь мотивации тренировать сборную после ЧМ-2026. В не зависимости от результата, выйдем мы туда, или нет.
Может потому, что он чувствует, что происходит в украинском футболе, и что в УАФ настроены против него. А там действительно очень настроены против него. Там идет просто реальная травля Сергея Реброва.
А по каким причинам? Другие люди хотят зайти для того, чтобы управлять процессами в сборной, и иметь возможность на этом зарабатывать.
Ребров это чувствует, реально чувствует. У меня к нему может быть очень много вопросов, но он футбольный человек, и сейчас в этой ситуации, в которой он оказался, мне на самом деле неприятно, потому, что я знаю, насколько ему трудно, и насколько ему неприятно то, что происходит.
Ему вроде все обеспечивают – финансовую составляющую, но моральной поддержки нет", — отметил Цыганык.
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