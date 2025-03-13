"У него есть такие амбиции", - Цыганык назвал тренера, который может принять сборную Украины после Реброва

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил о том, что следующим главным тренером сборной Украины может стать Унаи Мельгоса, который сейчас работает с "молодежкой".

"Унаи Мельгоса, который сейчас тренирует молодежную сборную, готовится в перспективе стать главным тренером национальной сборной Украины".

Журналист считает, что именно из-за амбиций Мельгосы он просит у Реброва отдавать ему сильных игроков в "молодежку", которые должны могли бы играть в национальной команде. Согласно последним решениям он получил на товарищеские матчи Владимира Бражко и Илью Крупского.

Чтобы получить должность в национальной команде Мельгосе необходимо добиться хорошего результата на чемпионате Европы-2025.

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"У Мельгосы есть амбиции в перспективе стать главным тренером сборной Украины, потому что у каждого тренера есть вся эта история", - заключил Цыганык.

Напомним, что ранее журналист заявил, что Сергей Ребров может покинуть свою должность после ЧМ-2026, так как не ощущает поддержки со стороны УАФ.