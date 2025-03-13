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Сборная Украины провела первую тренировку в Испании. ВИДЕО
Подготовка началась
Дан Балашов - УАФ
Сегодня,13 марта, в первой половине дня
В испанском Бенидорме команда провела теоретическое занятие и восстановительные тренировки и процедуры.
Напомним, что для обеспечения нормального тренировочного процесса до 16 марта с главной командой страны будут работать 10 футболистов молодежной сборной Украины.
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Легионеры присоединятся к команде после матчей европейских чемпионатов на выходных.
Напомним, что сборная Украины примет Бельгию в Испании 20 марта, а ответный поединок в Бельгии пройдет 23 марта.
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