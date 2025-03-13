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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины провела первую тренировку в Испании. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Подготовка началась

Сборная Украины провела первую тренировку в Испании. ВИДЕО

Дан Балашов - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня,13 марта, в первой половине дня сборная Украины де-факто начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта в Мурсии и 23 марта в Генке.

В испанском Бенидорме команда провела теоретическое занятие и восстановительные тренировки и процедуры.

Напомним, что для обеспечения нормального тренировочного процесса до 16 марта с главной командой страны будут работать 10 футболистов молодежной сборной Украины.

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Легионеры присоединятся к команде после матчей европейских чемпионатов на выходных.

Напомним, что сборная Украины примет Бельгию в Испании 20 марта, а ответный поединок в Бельгии пройдет 23 марта.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
13.03.2025 в 19:42
не надёжные
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
13.03.2025 в 19:42
не надёжные
Ответить
0
0

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