Сборная Украины провела первую тренировку в Испании. ВИДЕО

Сегодня,13 марта, в первой половине дня сборная Украины де-факто начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые состоятся 20 марта в Мурсии и 23 марта в Генке.

В испанском Бенидорме команда провела теоретическое занятие и восстановительные тренировки и процедуры.

Напомним, что для обеспечения нормального тренировочного процесса до 16 марта с главной командой страны будут работать 10 футболистов молодежной сборной Украины.

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Легионеры присоединятся к команде после матчей европейских чемпионатов на выходных.

Напомним, что сборная Украины примет Бельгию в Испании 20 марта, а ответный поединок в Бельгии пройдет 23 марта.