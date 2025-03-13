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Таловеров: Нельзя сказать, что Сербия, Шотландия или Венгрия – это какие-то плохие команды

Национальная сборная Украины
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Но нам досталась Бельгия

Таловеров: Нельзя сказать, что Сербия, Шотландия или Венгрия – это какие-то плохие команды

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - невідомий

Новина українською

Защитник сборной Украины Максим Таловеров поделился мыслями о стыковых матчах Лиги наций с Бельгией, которые состоятся 20 и 23 марта.

– Как отреагировали на жеребьевку плей-офф?

– Я на самом деле не могу сказать, что Сербия, Шотландия или Венгрия – это какие-то плохие команды. Поэтому как отреагировали? Что нужно готовиться и тренироваться, выходить и играть. Ничего такого особенного не было. Я думаю, что шансы у всех равны всегда перед матчем, поэтому будем делать все возможное.

– Как повлияет то, что у некоторых наших сборников нет достаточно игровой практики?

– Я считаю, что это, возможно, и поможет иметь еще большую мотивацию. Если ты не играешь каждый матч – возможно, это даже поможет тебе иметь мотивацию, энергию и жажду играть на поле. Поэтому я не считаю, что это большая проблема.

– Какие шансы против Бельгии?

– Так нельзя говорить. 50 на 50 – это всегда перед каждым матчем, кто бы ни играл. Считаю, что это очень сильная команда с очень качественными игроками, но мы также, я считаю, очень сильная команда, у которой очень сильные игроки. Поэтому шансы равны.

Я не очень хочу много разговаривать и говорить, на что мы способны. Я считаю, что лучше приехать и делать все, чтобы показать это на поле.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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