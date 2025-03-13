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Таловеров: В сборной Украины есть лидеры и ребята, которые поведут за собой
Тренер так хотел мотивировать игроков
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Защитник
"Я считаю, что тренер так хотел мотивировать нашу команду, чтобы каждый проявил еще больше лидерских качеств. У нас есть лидеры и ребята, которые поведут за собой. Я не хочу называть имена, но они есть. Когда ты в команде, то видишь, как каждый работает на тренировке или играет в матчах.
Так Сергей Станиславович хотел мотивировать, чтобы мы больше проявляли лидерство на поле. Надеюсь, что мы это сделаем и вся страна на это тоже надеется", — сказал Таловеров.
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