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Таловеров: В сборной Украины есть лидеры и ребята, которые поведут за собой

Национальная сборная Украины

Тренер так хотел мотивировать игроков

Таловеров: В сборной Украины есть лидеры и ребята, которые поведут за собой

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Новина українською

Защитник сборной Украины Максим Таловеров отреагировал на слова главного тренера команды, который после матчей Евро-2024 говорил, что в команде не было лидера.

"Я считаю, что тренер так хотел мотивировать нашу команду, чтобы каждый проявил еще больше лидерских качеств. У нас есть лидеры и ребята, которые поведут за собой. Я не хочу называть имена, но они есть. Когда ты в команде, то видишь, как каждый работает на тренировке или играет в матчах.

Так Сергей Станиславович хотел мотивировать, чтобы мы больше проявляли лидерство на поле. Надеюсь, что мы это сделаем и вся страна на это тоже надеется", — сказал Таловеров.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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