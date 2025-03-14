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"Приятно вернуться". Ребров - о старте подготовки сборной Украины
Национальная команда готовится к матчам против Бельгии
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал старт учебно-тренировочного сбора национальной команды в рамках подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.
"Очень приятно снова вернуться в лагерь национальной сборной после зимней паузы!
В прекрасных условиях начинаем подготовку к двум матчам плей-офф за выход в Лигу А в рамках Лиги Наций", - написал Ребров в своем Instagram.
Напомним, что сборная Украины примет Бельгию в Испании 20 марта, а ответный поединок в Бельгии пройдет 23 марта.
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