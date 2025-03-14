  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Приятно вернуться". Ребров - о старте подготовки сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Приятно вернуться". Ребров - о старте подготовки сборной Украины

Национальная сборная Украины

Национальная команда готовится к матчам против Бельгии

"Приятно вернуться". Ребров - о старте подготовки сборной Украины

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал старт учебно-тренировочного сбора национальной команды в рамках подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Читайте такжеСборная Украины провела первую тренировку в Испании. ВИДЕО

"Очень приятно снова вернуться в лагерь национальной сборной после зимней паузы!

В прекрасных условиях начинаем подготовку к двум матчам плей-офф за выход в Лигу А в рамках Лиги Наций", - написал Ребров в своем Instagram.

Напомним, что сборная Украины примет Бельгию в Испании 20 марта, а ответный поединок в Бельгии пройдет 23 марта.

Читайте такжеКочергин: Конечно, я хочу получить вызов в сборную Украины - считаю, что заслуживаю этого
По теме
yellow-arrow
Рубчинский - о тренировках со сборной Украины: Приятно ощутить этот уровень
yellow-arrow
Назарина: Хочется показать дух украинцев в матчах с Бельгией
yellow-arrow
Михавко: Очень рад быть в сборной Украины даже на несколько дней
Сергей Ребров Украина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости