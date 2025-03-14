"Приятно вернуться". Ребров - о старте подготовки сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал старт учебно-тренировочного сбора национальной команды в рамках подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.

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"Очень приятно снова вернуться в лагерь национальной сборной после зимней паузы! В прекрасных условиях начинаем подготовку к двум матчам плей-офф за выход в Лигу А в рамках Лиги Наций", - написал Ребров в своем Instagram.

Напомним, что сборная Украины примет Бельгию в Испании 20 марта, а ответный поединок в Бельгии пройдет 23 марта.