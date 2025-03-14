Михавко: Очень рад быть в сборной Украины даже на несколько дней

Защитник "Динамо" Тарас Михавко высказался о приезде в сборную Украины.

"О вызове в сборную узнал где-то за неделю. Был приятно удивлен. Можно сказать, что это мечта. Даже на несколько дней - это огромный опыт. Каждый футболист мечтает попасть в сборную. Сказал родным и друзьям, что у меня есть возможность поехать в сборную и получить опыт с такими игроками. Для меня это большой успех и честь. Очень рад быть здесь.

Волнение? Не сказать, что что-то такое было. Я привык к такому уровню, потому что в "Динамо" тоже есть хорошие и опытные игроки. Где-то, может, когда приехал, то немного волновался, но на поле в тренировках у меня нет мандража. Все мне помогают все хорошо.

Ощущения после первой тренировки? Сегодня мы втягивались. Но все равно любая тренировка в сбрной - успех для меня. Хочу проявить себя с наилучшей стороны. Все нужно доказывать только на поле", - сказал Михавко.